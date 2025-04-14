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鬼滅之刃動畫音樂會6月亞洲首演 獵魔之旅再啟程

中央社／ 台北14日電

官方授權、動漫迷喜愛的「鬼滅之刃動畫音樂會6月登場，這是亞洲首度演出，搭配現場樂團同步演奏，重現主角炭治郎與禰󠄀豆子兄妹為守護彼此，踏上獵鬼之路的動人劇情。

根據牛耳藝術發布新聞資料，音樂會將以「鬼滅之刃」動畫第1季「竈門炭治郎：立志篇」為核心，現場演出梶浦由記與椎名豪共同打造經典配樂，包括歌手LiSA熱唱片頭曲「紅蓮華」、歌手中川奈美「炭治郎之歌」及「兄妹之絆」等耳熟能詳旋律將在現場悠揚響起，為觀眾呈現音畫交織的感動。

「鬼滅之刃」動畫系列橫掃各大獎項，包含東京動畫獎「年度最佳動畫」、動畫大獎「年度大賞」及Funimation頒發的「十年最佳動畫」等殊榮，成為當代最具影響力作品之一。粉絲將在音樂廳與炭治郎、禰󠄀豆子、善逸、伊之助並肩作戰，在熱血旋律中重溫充滿勇氣與羈絆的動畫旅程。

「鬼滅之刃」動畫音樂會6月6日與7日在台北國家音樂廳，6月8日在台南文化中心舉行。

動畫 音樂會 鬼滅之刃

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