關稅衝擊藥品市場 健保署曝美國藥177項占藥費支出10%
美國總統川普最新「對等關稅」政策，並預告很快將對藥品加徵關稅，將衝擊台灣藥品市場。對此，衛福部長邱泰源今天表示，面對關稅的轉變，進口藥品確實是價格上漲的可能性，但國內缺藥平台處理已非常有經驗，健保有因應制度；依據健保統計，目前健保收載藥品品項中，從美國進口共177項，占健保藥費一年支出約10%。
各界關注，美國將對藥品加徵關稅，是否影響藥價？邱泰源說，在關稅轉變下，進口藥品的藥價應會有提升的可能性，但即便藥價提升，健保制度也有因應制度。
至於，中華民國西藥代理商業同業公會今表示，台灣處方藥品市場額度超過6成是輸入藥品，要求簡化台灣藥品市場准入的程序，凡經美國FDA、歐盟EMA核准的處方藥，建議簡化、縮短衛福部食藥署藥品查驗流程，加速提昇國人對新藥可近性，促進國外藥廠輸台的意願。邱泰源說，這部分涉及不同人種、不同研究對象的專業，還是要有適當的評估審查制度，才能保障藥品品質跟民眾健康。
健保署長石崇良表示，據統計，健保收載藥品品項有1.4萬項左右，其中從美國進口有177項，一年占健保藥費支出約10%左右。對於未來若關稅調漲，健保署將會積極去爭取預算，確保藥品供應無虞。
石崇良說，如果廠商因應關稅，導致成本上升，依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第34條、35條相關規定，「因匯率或成本變動等因素，致不敷成本，廠商可提出調高健保支付價格之建議，由保險人提藥物擬訂會議討論」，藥廠可檢具成本分析提出申請。
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