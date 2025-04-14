快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

關稅衝擊藥品市場 健保署曝美國藥177項占藥費支出10%

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，據統計，健保收載藥品品項有1.4萬項左右，其中從美國進口有177項，一年占健保藥費支出約10%左右，對於未來若關稅調漲，健保署將會積極去爭取預算，確保藥品供應無虞。示意圖，本報資料照片
衛福部健保署長石崇良說，據統計，健保收載藥品品項有1.4萬項左右，其中從美國進口有177項，一年占健保藥費支出約10%左右，對於未來若關稅調漲，健保署將會積極去爭取預算，確保藥品供應無虞。示意圖，本報資料照片

美國總統川普最新「對等關稅」政策，並預告很快將對藥品加徵關稅，將衝擊台灣藥品市場。對此，衛福部長邱泰源今天表示，面對關稅的轉變，進口藥品確實是價格上漲的可能性，但國內缺藥平台處理已非常有經驗，健保有因應制度；依據健保統計，目前健保收載藥品品項中，從美國進口共177項，占健保藥費一年支出約10%。

各界關注，美國將對藥品加徵關稅，是否影響藥價？邱泰源說，在關稅轉變下，進口藥品的藥價應會有提升的可能性，但即便藥價提升，健保制度也有因應制度。

至於，中華民國西藥代理商業同業公會今表示，台灣處方藥品市場額度超過6成是輸入藥品，要求簡化台灣藥品市場准入的程序，凡經美國FDA、歐盟EMA核准的處方藥，建議簡化、縮短衛福部食藥署藥品查驗流程，加速提昇國人對新藥可近性，促進國外藥廠輸台的意願。邱泰源說，這部分涉及不同人種、不同研究對象的專業，還是要有適當的評估審查制度，才能保障藥品品質跟民眾健康。

健保署長石崇良表示，據統計，健保收載藥品品項有1.4萬項左右，其中從美國進口有177項，一年占健保藥費支出約10%左右。對於未來若關稅調漲，健保署將會積極去爭取預算，確保藥品供應無虞。

石崇良說，如果廠商因應關稅，導致成本上升，依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第34條、35條相關規定，「因匯率或成本變動等因素，致不敷成本，廠商可提出調高健保支付價格之建議，由保險人提藥物擬訂會議討論」，藥廠可檢具成本分析提出申請。

健保署 美國 邱泰源

延伸閱讀

醫事薪資未達標擬不健保特約 無共識不倉促上路

個別醫院總額全面上路 健保署長石崇良提四大配套措施

中藥販售令藥界喊2人應下台「替天行道」 衛福部回應了

病況穩定住院擬健保不給付 邱泰源：相信沒人想一直住院

相關新聞

宜蘭規模4.4地震 7縣市有感

地牛翻身。下午13時58分宜蘭縣政府南南東方38.2公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模4.4地震，宜蘭等7縣市有感，最大...

列車未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

台灣高鐵一列204北上車次原訂今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停，不少乘客表示「第一次遇到。」高鐵公司回...

環團爆料四接廠內嚴重汙染 環境部：已現勘並要求台電補件

今年2月26日基隆協和電廠更新改建案（四接）於環評大會通過審查，但在環評大會前環保團體即接獲吹哨者爆料指出，協和電廠土壤...

風電業者欲在台東開發58支陸域風機 彭啓明：不支持

風電業者擬在台東海岸線設置58部風力發電機，引爆地方強烈反彈，東部海岸國家風景區管理處表態不建議也不同意釋出土地設風機。...

美對等關稅海嘯 彭啓明：收碳費時間不變

川普政府的對等關稅措施影響全球，9日宣布暫緩75國對等關稅90天，但仍採10%關稅。環境部長彭啓明今天表示，目前其他國家...

成大醫院驚爆「關病房危機」工會：再不加薪留不住人了

護理師招募不易，人力持續流失，成大醫院傳出將關閉病房的消息。據了解，成大醫院本周舉行院務會議，針對護理人力持續流失情形進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。