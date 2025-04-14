環團爆料四接廠內嚴重汙染 環境部：已現勘並要求台電補件

今年2月26日基隆協和電廠更新改建案（四接）於環評大會通過審查，但在環評大會前環保團體即接獲吹哨者爆料指出，協和電廠土壤的「總石油碳氫化合物TPH」及「多氯聯苯」超標，之後再被爆出鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬也汙染超標。環境部長彭啓明今天指出，專案小組3月底已到廠現勘，並要求台電補充資料，最快4月底可收到資料。

四接在歷經6次環評初審會議，今年2月26日於環評大會通過審查，但在環評大會前環保團體即接獲吹哨者爆料指出，協和電廠土壤的「總石油碳氫化合物TPH」及「多氯聯苯」超標，之後再被爆出鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬也汙染超標。環團要求，環境部及基隆市政府應依法盡速進行土壤及地下水汙染查證。

彭啓明今天接受媒體聯訪指出，環境部已召開2次會議，會議由環境部次長主持，並邀請4名專家學者、環境部主秘及政風、基隆市環保局等參與，已於3月26日到基隆協和電廠現勘。

彭啓明指出，現階段正要求台電補充相關資料，預計4月底收到資料後才會對外確認，要求補充資料包含台電歷次所有的環境調查報告、檢測報告、採樣紀錄的原始文件等。且環團已對此案告發，假如成案，環境部也會配合提供資料給檢方。