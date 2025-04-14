研究：血液檢測可提早預防帕金森氏症

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

老年人罹患帕金森氏症風險大，血液檢測能有效早期預防！研究指出，轉移血液中RNA小片段（TRF）會出現關鍵的兩種生物標記，而透過血液檢測便可作為帕金森氏症的早期診斷。科學家表示，該研究有望減輕患者負擔，並為開發和測試新的治療方法開闢途徑。

血液檢測早期預防

《歐洲新聞網》報導，以色列研究人員針對帕金森氏症患者與健康人體的血液和腦組織數據進行比較，其透過轉移血液中RNA小片段（TRF），並出現與帕金森氏症和其他疾病進展有關的兩種關鍵生物標記。結果表明，透過血液檢測兩者之間的區分便可作為該病症的早期診斷。

然而，目前尚未清楚血液檢測能否區分帕金森氏症和其他具有類似早期症狀的疾病。研究人員表示，需要進行更大規模的研究，長期追蹤更多樣化的帕金森氏症患者群體，以證實他們的研究結果，並了解這些生物標記的變化如何影響患者的結果。

事實上，多數人都是根據併發症狀進行診斷，但隨著症狀的出現，超過60%的多巴胺神經元早已退化。因此，該研究透過簡單的血液檢查，便可能識別出帕金森氏症早期階段。

漸進性神經疾病

《衛報》指出，帕金森氏症是一種漸進性的神經系統疾病，患者大腦中的神經細胞會隨著時間的推移而消失，並導致在控制運動中發揮重要作用的化學物質多巴胺減少。

英國帕金森氏症協會研究主任德克斯特表示，我們需要更多的研究來驗證可能性測試，尤其是如何區分與該症狀有相似早期症狀的其他疾病，該研究為尋找帕金森氏症的生物標記提供了一個新的視角。

未來，帕金森氏症血液檢測有望減輕患者不確定性的負擔，也幫助臨床醫生在疾病早期照顧患者，並為開發和測試新的治療方法開闢途徑。

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