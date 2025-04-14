「北極最後一塊冰」論壇 極地獵人與學者談冰融危機

關注暖化危機的紀錄片首映暨論壇活動《IPCC學者國際論壇：北極的最後一塊冰，格陵蘭冰川冰融全球危機》今下午在國立台灣大學登場，全球氣候變遷權威學者威廉科爾根（William Colgan）、「解凍格陵蘭」計畫發起人歐萊德董事長葛望平及格陵蘭原住民因紐特獵人Olennguaq與會分享，帶領觀眾透過前線的科學研究與親身故事，深刻體悟氣候變遷的急迫性。

論壇首映全球唯一極地紀錄片《解凍格陵蘭：冰的顏色》，Olennguaq將親身分享，格陵蘭冰層的急劇消融，直接威脅因紐特民族以生存的生態系統；雪橇犬如何伴隨他走過冰河歲月，也如何在氣候崩裂中逐漸失聲。活動由永續企業歐萊德及「台灣淨零排放碳中和協會」主辦，將一連三天，先後於台大霖澤館國際會議廳、台北美麗華影城和高雄萬豪酒店舉行。

國際冰川學權威科爾根教授，現為丹麥和格陵蘭地質調查局資深研究科學家，也是「聯合國政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）核心貢獻者。他的研究改變科學界對格陵蘭冰蓋動態及其對海平面上升影響的理解；他深入格陵蘭內陸進行艱鉅科學探查，結合衛星遙測和冰流模擬，揭示氣候變化背後的真實數據。

他在演講中分享，新興的冰原進程使研究人員認為，冰原對海平面上升的貢獻會比目前預測的更快，例如冰流加速和大型冰裂縫在遠離海岸的內陸開裂；無論未來氣候情境如何，格陵蘭冰原體積的3%註定消失。這可能使地球走上2500年海平面上升10米的道路，下個世紀海平面上升數米，對於目前居住在高潮位10米高度範圍內的10億人來說，冰原如何重塑海岸線特別令人關注。

永續美妝品牌歐萊德董事長葛望平也出席分享。他曾四度受邀於聯合國氣候峰會演講，率先引領企業實踐碳中和，親赴北極格陵蘭，見證氣候變遷的真實衝擊，持續透過紀錄片的發表，讓極地冰融危機轉化為全球行動的契機，為地球生態平衡發聲。

活動另邀請49歲格陵蘭原住民Olennguaq與會，他是北極地區世代相傳狩獵文化的傳承者。Olennguaq定居格陵蘭西北部薩維西維克（Savissivik）並飼養45頭雪橇犬，在暖化加速下，Olennguaq正面臨前所未有的生存挑戰：海冰退縮改變了傳統狩獵路線，冰層變薄增加了生命風險，成為衝擊文化存續的現實問題。