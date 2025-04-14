上班外食族小心大腸癌 息肉及早切除及早治療

嘉義有名46歲上班族張姓男子，三餐幾乎外食，用餐時間也不固定，至中榮嘉義分院做大腸癌篩檢顯示結果為異常，大腸鏡檢查發現早期息肉，大腸直腸科醫師江梓維將其切除，病理報告顯示為良性腺瘤，後續恢復狀況良好。醫師江梓維表示，大多數的大腸癌是從良性息肉轉化成惡性， 而大腸鏡的目的就是讓良性息肉尚未轉變為惡性之前，及早切除，及早治療。

醫師江梓維表示，依據國健署資料顯示，長達十多年來大腸癌發生人數已連續15年位居第1位，平均每天有44人罹患大腸癌，國人平均每22人就有1人罹癌。自今年1月起，國健署也進一步放寬大腸癌篩檢資格，提供45～74歲民眾及40～44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查服務，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查。為了「腸」保健康，民眾應定期接受癌症篩檢，以便及早揪出潛藏在大腸的息肉及潛在危機。