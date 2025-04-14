美對等關稅海嘯 彭啓明：收碳費時間不變

川普政府的對等關稅措施影響全球，9日宣布暫緩75國對等關稅90天，但仍採10%關稅。環境部長彭啓明今天表示，目前其他國家的淨零目標還沒有出現改變，加上碳費對產業影響有限，因此台灣收取碳費的時間也不會改變。

彭啓明今天接受媒體聯訪指出，對等關稅雖然影響全球，但也是抓住綠色轉型的契機，環境部已在盤點各部會淨零路徑來因應對等關稅的海嘯，雖然一開始的32%相當多，但後來一直在修正，好處是科技產業受到的影響不大，詳細協助產業的版本會在下周四的氣候變遷對策委員會出來，畢竟企業要活得下去才能夠淨零。

彭啓明說，即使現在全球都面對對等關稅，但幾乎沒有國家在淨零目標上有大轉彎，只有英國說2030年將不再販售燃油車，並把油電混和汽車延到2035年才停售。台灣雖然是出口導向，但也會關注全世界淨零路徑上有無顯著調整，後續也將舉辦座談來傾聽業界的聲音。此外，近期也會向行政院爭取更多預算來擴大綠領人才的量能。

針對收取碳費的時程是否會改變？彭啓明指出，國內的碳費制度好不容易才建立起來，目前評估對產業的影響並不大，以中鋼為例，去年中鋼營收約3600億，而屬高碳洩漏風險事業的中鋼採用的碳費費率為每噸100元，初估應繳碳費才3.6億元，因此收取碳費的時間不會改變。