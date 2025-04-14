跟著川普做健檢 專家分析頂尖醫療團隊提供的健康策略

美國總統川普日前接受重返白宮後的第一次年度健康檢查，他強調自己「狀態非常好」，還稱讚自己的心智和認知能力。專職於血液透析室的醫師王介立於臉書粉專分析川普的健檢策略，認為川普的健檢選擇反應了當前醫學界對維持健康、追求長壽的共識與實踐。

王介立分析，川普的健檢項包括五個面向，分別是依賴標準基礎檢查、堅持核心健康習慣（不菸不酒、多活動）、積極管理已知風險（如 LDL）、以及落實全面預防（如疫苗），看似樸實無華，或許是通往健康長壽最值得信賴的地圖。

以下是王介立醫師在臉書粉團的分析：

美國總統川普的年度健檢報告提供了一個獨特的視角。作為一位受到頂級醫療資源照護的重要人物，他所遵循的健康管理方式，基本上就是反映了當前醫學界對於維持健康、追求長壽的共識與最佳實踐。

1. 基礎檢查：高階照護下的必要項目

報告顯示，川普的健檢遵循了美國預防服務工作小組（USPSTF）的指引，涵蓋了基本生理數據、理學檢查、標準實驗室檢測（如血脂肪、血糖、肝腎功能等）。這暗示著，在頂尖醫療團隊的評估中，這些基礎項目是監測健康狀況不可或缺的一環，是專家為確保重要人物健康所設定的「標準配備」。

2. 全面評估：標準化基礎上的進階檢查

此外，報告也顯示其接受了全面的評估，包含如胸腔電腦斷層 (Chest CT)、心臟超音波 (Echocardiogram)、認知功能評估 (MoCA) 等進階檢查，以及定期的大腸鏡 (Colonoscopy) 追蹤。

3. 生活習慣：不菸不酒與活躍型態的價值

報告中提到川普終生不碰菸酒，並維持活躍的生活型態。這顯示，即使在可以獲得各種先進醫療科技的條件下，這些基本的健康習慣仍被視為維持長期健康的關鍵因素。這或許說明了，有些最簡單的道理，恰恰是醫學專家們最為重視的基礎。

4. 積極控制風險：LDL 膽固醇的案例

川普透過服用 Rosuvastatin 和 Ezetimibe，將 LDL（壞膽固醇）控制在 51 mg/dL 的極低水準。為總統級人物制定的醫療計畫，必然會權衡各種風險與效益。選擇如此積極地降低 LDL，強烈暗示了當前主流醫學認為，對於特定族群，這樣做對心血管健康的益處遠大於潛在風險或疑慮。這是對「低 LDL 有益」觀點的有力佐證。

5. 全面預防：疫苗接種的重要性

報告中明確指出，川普「所有建議的疫苗均為最新狀態」。在一個重要的公眾人物身上落實完整的疫苗接種計畫，本身就傳達了一個強烈的信號：疫苗接種被視為現代預防醫學的基石，是保護健康、預防疾病不可或缺的一環，也反映了其醫療顧問團隊對於疫苗效益與安全性的高度肯定。

結論：醫學結晶的啟示

川普的健檢報告，讓我們得以一窺為確保國家領導人健康所採用的策略。這些策略——依賴標準基礎檢查、堅持核心健康習慣（不菸不酒、多活動）、積極管理已知風險（如 LDL）、以及落實全面預防（如疫苗）——很可能就是當前醫學知識的結晶，是專家們認為最穩妥、最有效的途徑。這些看似樸實無華的舉動，或許正是通往健康長壽最值得信賴的地圖。

●王介立醫師粉專

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