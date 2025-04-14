快訊

涉偽造連署…罷免吳思瑤領銜人移送複訊 神情毫不慌張

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著川普做健檢 專家分析頂尖醫療團隊提供的健康策略

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
美國總統川普日前接受重返白宮後的第一次年度健康檢查，他強調自己「狀態非常好」，還稱讚自己的心智和認知能力。圖為川普預告14日將說明半導體關稅細節。(路透)
美國總統川普日前接受重返白宮後的第一次年度健康檢查，他強調自己「狀態非常好」，還稱讚自己的心智和認知能力。圖為川普預告14日將說明半導體關稅細節。(路透)

美國總統川普日前接受重返白宮後的第一次年度健康檢查，他強調自己「狀態非常好」，還稱讚自己的心智和認知能力。專職於血液透析室的醫師王介立於臉書粉專分析川普的健檢策略，認為川普的健檢選擇反應了當前醫學界對維持健康、追求長壽的共識與實踐。

王介立分析，川普的健檢項包括五個面向，分別是依賴標準基礎檢查、堅持核心健康習慣（不菸不酒、多活動）、積極管理已知風險（如 LDL）、以及落實全面預防（如疫苗），看似樸實無華，或許是通往健康長壽最值得信賴的地圖。

以下是王介立醫師在臉書粉團的分析： 

美國總統川普的年度健檢報告提供了一個獨特的視角。作為一位受到頂級醫療資源照護的重要人物，他所遵循的健康管理方式，基本上就是反映了當前醫學界對於維持健康、追求長壽的共識與最佳實踐。

1. 基礎檢查：高階照護下的必要項目

報告顯示，川普的健檢遵循了美國預防服務工作小組（USPSTF）的指引，涵蓋了基本生理數據、理學檢查、標準實驗室檢測（如血脂肪、血糖、肝腎功能等）。這暗示著，在頂尖醫療團隊的評估中，這些基礎項目是監測健康狀況不可或缺的一環，是專家為確保重要人物健康所設定的「標準配備」。

2. 全面評估：標準化基礎上的進階檢查

此外，報告也顯示其接受了全面的評估，包含如胸腔電腦斷層 (Chest CT)、心臟超音波 (Echocardiogram)、認知功能評估 (MoCA) 等進階檢查，以及定期的大腸鏡 (Colonoscopy) 追蹤。

3. 生活習慣：不菸不酒與活躍型態的價值

報告中提到川普終生不碰菸酒，並維持活躍的生活型態。這顯示，即使在可以獲得各種先進醫療科技的條件下，這些基本的健康習慣仍被視為維持長期健康的關鍵因素。這或許說明了，有些最簡單的道理，恰恰是醫學專家們最為重視的基礎。

4. 積極控制風險：LDL 膽固醇的案例

川普透過服用 Rosuvastatin 和 Ezetimibe，將 LDL（壞膽固醇）控制在 51 mg/dL 的極低水準。為總統級人物制定的醫療計畫，必然會權衡各種風險與效益。選擇如此積極地降低 LDL，強烈暗示了當前主流醫學認為，對於特定族群，這樣做對心血管健康的益處遠大於潛在風險或疑慮。這是對「低 LDL 有益」觀點的有力佐證。

5. 全面預防：疫苗接種的重要性

報告中明確指出，川普「所有建議的疫苗均為最新狀態」。在一個重要的公眾人物身上落實完整的疫苗接種計畫，本身就傳達了一個強烈的信號：疫苗接種被視為現代預防醫學的基石，是保護健康、預防疾病不可或缺的一環，也反映了其醫療顧問團隊對於疫苗效益與安全性的高度肯定。

結論：醫學結晶的啟示

川普的健檢報告，讓我們得以一窺為確保國家領導人健康所採用的策略。這些策略——依賴標準基礎檢查、堅持核心健康習慣（不菸不酒、多活動）、積極管理已知風險（如 LDL）、以及落實全面預防（如疫苗）——很可能就是當前醫學知識的結晶，是專家們認為最穩妥、最有效的途徑。這些看似樸實無華的舉動，或許正是通往健康長壽最值得信賴的地圖。

●王介立醫師粉專

https://www.facebook.com/hemodialysis.taiwan?locale=zh_TW

美國總統川普日前接受重返白宮後的第一次年度健康檢查，他強調自己「狀態非常好」，還稱讚自己的心智和認知能力。專職於血液透析室的醫師王介立於臉書粉專分析川普的健檢策略，認為川普的健檢選擇反應了當前醫學界對維持健康、追求長壽的共識與實踐。圖／取自王介立醫師臉書
美國總統川普日前接受重返白宮後的第一次年度健康檢查，他強調自己「狀態非常好」，還稱讚自己的心智和認知能力。專職於血液透析室的醫師王介立於臉書粉專分析川普的健檢策略，認為川普的健檢選擇反應了當前醫學界對維持健康、追求長壽的共識與實踐。圖／取自王介立醫師臉書

健檢報告 川普 醫學

延伸閱讀

台股震、政策亂！170萬人選00878：與其猜川普…不如逢低買進穩領息

川普「停止發瘋」全球股市鬆口氣 史上最大外線交易？罕見有元首在社群喊進場時機

衛報曝白宮內部對台問題陷入「宮鬥」 北京勢必加強軍演測川普底線

川普「後母面」又來！政策翻書式變臉 00725B年化配息率逾7％穩撐劇震

相關新聞

影／解決暈車嘔吐方法曝光！聽這音樂1分鐘就改善 網友尷尬：愈聽愈想吐

總是被暈車、暈船、暈機等頭暈症狀壞了出遊興致嗎？現在有一項新解方出爐，只要聽特定100赫茲的聲音1分鐘，就能刺激內耳、改善暈車等頭暈症狀，免吃暈車藥，引起熱議，有網友表示「真的很有效」，但也有不少網友聽完以後「頭更暈」、「沒坐車的時候聽有點頭痛」。

嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」

一名竹科工程師，原本控糖減重效果明顯，短短一個月成功減重5公斤。但是，最近下班後都特別想吃雞排、洋芋片等高熱量鹹食，導致...

關稅衝擊藥品市場 健保署曝美國藥177項占藥費支出10%

美國總統川普最新「對等關稅」政策，並預告很快將對藥品加徵關稅，將衝擊台灣藥品市場。對此，衛福部長邱泰源今天表示，面對關稅...

環團爆料四接廠內嚴重汙染 環境部：已現勘並要求台電補件

今年2月26日基隆協和電廠更新改建案（四接）於環評大會通過審查，但在環評大會前環保團體即接獲吹哨者爆料指出，協和電廠土壤...

研究：血液檢測可提早預防帕金森氏症

老年人罹患帕金森氏症風險大，血液檢測能有效早期預防！研究指出，轉移血液中RNA小片段（TRF）會出現關鍵的兩種生物標記，而透過血液檢測便可作為帕金森氏症的早期診斷。科學家表示，該研究有望減輕患者負擔，並為開發和測試新的治療方法開闢途徑。

「北極最後一塊冰」論壇 極地獵人與學者談冰融危機

關注暖化危機的紀錄片首映暨論壇活動《IPCC學者國際論壇：北極的最後一塊冰，格陵蘭冰川冰融全球危機》今下午在國立台灣大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。