個別醫院總額傳台大漲掛號費 邱泰源：台大沒講過

個別醫院總額上路，醫院恐限縮門診量，台大醫院更傳出今年第三季可能調漲掛號費。衛福部長邱泰源今天表示，據他了解，「台大醫院從來沒有講過要漲掛號費」，盛讚台大醫院院長吳明賢「有氣魄」，認為個別總額確實為醫院挑戰，但相信台大會為健保永續配合政策而努力。

台大醫院院長吳明賢為了個別留院總額發出院內信，將醫院總額比喻為「灰犀牛效應」，更稱之為「今年最大挑戰」，但台大不會拒收病人，將秉持知其不可而為之，進行門住診制度及人力調整，以維持穩定財務及安全性。

邱泰源引用吳明賢的院內信說法，稱吳明賢引用荀子「身勞而心安，為之；利少而義多，為之」，且「知其不可而為之」，十分有氣魄。由於，很多急重症最後都要靠台大醫院來努力，現在也有很多醫院可以幫忙。他認為，只要對國家發展有利、為健保永續，相信台大會配合政策一起來努力。

健保署長石崇良說，台北區個別醫院總額今年第二季上路，而台北區是全國醫療資源最豐沛的地方，大型醫院應要保留量能給急、重、難、罕的病人，輕症要落實分級醫療，下轉到其他醫院，讓學有專精的醫師專治複雜困難的病人，並有合理的門診量，是讓醫師有充足的看診時間，這是健保推動醫院個別總額的目標。

石崇良指出，健保署正在研議，調整診察費給付制度，因目前不分疾病難易都是一樣的診察費，將改依病人的複雜度跟醫師付出心力來給予不同給付，慢慢調整制度，醫學中心須走向健保法的精神，以接受轉診為主。依健保法現行規定，未經轉診者部分負擔50%，但健保一直沒這樣做，最快下半年就會提出新的診察費給付制度，政策成熟再向外界報告。

石崇良說，台大醫院掛號費只有100元，遠低於部分區域醫院，不需要著重掛號費上著重，重要的，還是要回歸分級醫療，目前台大醫院沒有傳出要漲掛號費。