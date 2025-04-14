快訊

涉偽造連署…罷免吳思瑤領銜人移送複訊 神情毫不慌張

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

聽新聞
0:00 / 0:00

個別醫院總額傳台大漲掛號費 邱泰源：台大沒講過

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，據他了解「台大醫院從來沒有講過要漲掛號費」，並盛讚台大醫院院長吳明賢「有氣魄」，認為個別總額確實為醫院挑戰，但相信台大會為健保永續配合政策而努力。本報資料照片
衛福部長邱泰源表示，據他了解「台大醫院從來沒有講過要漲掛號費」，並盛讚台大醫院院長吳明賢「有氣魄」，認為個別總額確實為醫院挑戰，但相信台大會為健保永續配合政策而努力。本報資料照片

個別醫院總額上路，醫院恐限縮門診量，台大醫院更傳出今年第三季可能調漲掛號費。衛福部長邱泰源今天表示，據他了解，「台大醫院從來沒有講過要漲掛號費」，盛讚台大醫院院長吳明賢「有氣魄」，認為個別總額確實為醫院挑戰，但相信台大會為健保永續配合政策而努力。

台大醫院院長吳明賢為了個別留院總額發出院內信，將醫院總額比喻為「灰犀牛效應」，更稱之為「今年最大挑戰」，但台大不會拒收病人，將秉持知其不可而為之，進行門住診制度及人力調整，以維持穩定財務及安全性。

邱泰源引用吳明賢的院內信說法，稱吳明賢引用荀子「身勞而心安，為之；利少而義多，為之」，且「知其不可而為之」，十分有氣魄。由於，很多急重症最後都要靠台大醫院來努力，現在也有很多醫院可以幫忙。他認為，只要對國家發展有利、為健保永續，相信台大會配合政策一起來努力。

健保署長石崇良說，台北區個別醫院總額今年第二季上路，而台北區是全國醫療資源最豐沛的地方，大型醫院應要保留量能給急、重、難、罕的病人，輕症要落實分級醫療，下轉到其他醫院，讓學有專精的醫師專治複雜困難的病人，並有合理的門診量，是讓醫師有充足的看診時間，這是健保推動醫院個別總額的目標。

石崇良指出，健保署正在研議，調整診察費給付制度，因目前不分疾病難易都是一樣的診察費，將改依病人的複雜度跟醫師付出心力來給予不同給付，慢慢調整制度，醫學中心須走向健保法的精神，以接受轉診為主。依健保法現行規定，未經轉診者部分負擔50%，但健保一直沒這樣做，最快下半年就會提出新的診察費給付制度，政策成熟再向外界報告。

石崇良說，台大醫院掛號費只有100元，遠低於部分區域醫院，不需要著重掛號費上著重，重要的，還是要回歸分級醫療，目前台大醫院沒有傳出要漲掛號費。

健保署 台大醫院 吳明賢

延伸閱讀

健保署配套…複雜個案診療費 下半年擬增

個別醫院總額全面上路 健保署長石崇良提四大配套措施

中藥販售令藥界喊2人應下台「替天行道」 衛福部回應了

病況穩定住院擬健保不給付 邱泰源：相信沒人想一直住院

相關新聞

影／解決暈車嘔吐方法曝光！聽這音樂1分鐘就改善 網友尷尬：愈聽愈想吐

總是被暈車、暈船、暈機等頭暈症狀壞了出遊興致嗎？現在有一項新解方出爐，只要聽特定100赫茲的聲音1分鐘，就能刺激內耳、改善暈車等頭暈症狀，免吃暈車藥，引起熱議，有網友表示「真的很有效」，但也有不少網友聽完以後「頭更暈」、「沒坐車的時候聽有點頭痛」。

嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」

一名竹科工程師，原本控糖減重效果明顯，短短一個月成功減重5公斤。但是，最近下班後都特別想吃雞排、洋芋片等高熱量鹹食，導致...

關稅衝擊藥品市場 健保署曝美國藥177項占藥費支出10%

美國總統川普最新「對等關稅」政策，並預告很快將對藥品加徵關稅，將衝擊台灣藥品市場。對此，衛福部長邱泰源今天表示，面對關稅...

環團爆料四接廠內嚴重汙染 環境部：已現勘並要求台電補件

今年2月26日基隆協和電廠更新改建案（四接）於環評大會通過審查，但在環評大會前環保團體即接獲吹哨者爆料指出，協和電廠土壤...

研究：血液檢測可提早預防帕金森氏症

老年人罹患帕金森氏症風險大，血液檢測能有效早期預防！研究指出，轉移血液中RNA小片段（TRF）會出現關鍵的兩種生物標記，而透過血液檢測便可作為帕金森氏症的早期診斷。科學家表示，該研究有望減輕患者負擔，並為開發和測試新的治療方法開闢途徑。

「北極最後一塊冰」論壇 極地獵人與學者談冰融危機

關注暖化危機的紀錄片首映暨論壇活動《IPCC學者國際論壇：北極的最後一塊冰，格陵蘭冰川冰融全球危機》今下午在國立台灣大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。