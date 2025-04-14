風電業者欲在台東開發58支陸域風機 彭啓明：不支持

風電業者擬在台東海岸線設置58部風力發電機，引爆地方強烈反彈，東部海岸國家風景區管理處表態不建議也不同意釋出土地設風機。環境部長彭啓明今天受訪表示，台灣地狹人稠，風機所在的500公尺內不適合人與動物居住，因此自己並不鼓勵陸域風機的開發。

目前我國對陸域風機設置距離相關法規，規定距離民宅及建物500公尺以內應實施環評。彭啓明表示，因為噪音及眩影等，風機所在的500公尺內確實不適合人和動物生存，而台灣地狹人稠，1公里內都都沒人居住的地方環境一定都很不錯，而這樣的土地也少之又少，要開發會有很大的困難。

彭啓明指出，假如開發單位將報告書送審，環境部還是會審查，然而陸域風機也是鄰避設施的一種，公聽會、衝擊影響評估、地方溝通一定要嚴謹的執行，自己並不鼓勵陸域風機的開發，但會尊重開發單位，也強調開發單位必須「謹慎小心」。

彭啓明表示，近期好幾場陸域風機的環評審查，環評委員均給出不應開發的建議，可見陸域風機的開發案基本上很難通過。