護理師「安靜離職」進行中 最新統計近4個月已逾1300人

護理師徵募不易，人力持續流失，許多醫院面臨關病房的挑戰。台灣護師醫療產業工會最新統計，今年1至3月全國共有921名護理師離職，其中3月離職人數為548人，為自民國109年以來新高，連同去年12月離職381人，近4個月已有1302名護理師選擇離開職場，呼籲衛福部應盡速改善護理人員執業條件與環境，否則護理師排隊等離職的情形，不會減少。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，以往護理師多選擇領完年終獎金在離職，依據衛福部、護理師護士公會全聯會等資料，自109年統計，農曆年該月離職人數為613人，110年373人、111年553人，新冠疫情後的112年達到高峰為939人離職，但112年開始，已有護理師即使「下個月可以領到年終，但做都不想做了，就是要離職」，該年12月共171人選擇離職，這是一大警訊。

陳玉鳳指出，以今年3月統計，離職人數為548人，相較109年252人、110年323人、111年97人、112年147人、113年390人，創下近5年的新高紀錄，另以1至5月統計，為112年共1726人離職最高，但現在護理直職場環境嚴峻，下一個月會有多少人離職「誰都無法預測」。

成大醫院由於止不住護理人力流失，將關閉部分病房。陳玉鳳說，這其實是很糟糕的，成大醫院護理師一直出走，院方至今才願意關床，但護理師已勞累許久，據她了解，成大醫院各科都會關床，只是關多關少，預估少則個位數，多至20床都有可能。成大醫院院長李經維於十一日發出公開信，因應人力供需壓力，實施諸多改善措施，包括啟動臨床作業容量調整，讓辛勞單位輪流休養生息。

陳玉鳳說，據成大提出的實施諸多改善措施，包括引進替代人力、導入數位科技優化效率、更新作業流程、簡化工作，及啟動臨床作業容量的調整，讓辛勞單位輪流休養生息。但第一項卻是引進替代人力，而不是從薪資和勞動條件解決問題，這樣的環境怎麼會好，護理人員怎麼會想要留下來。

陳玉鳳指出，不只是成大醫院，許多南部的醫院都出現護理人力流失，關病房的情形，甚至聽說有民眾因家中長輩要住院手術，排隊排了3個月，終於排到健保床，但長輩怕吵，找民意代表關說希望入住單人房，但民代親自打電話回說，醫院護理師不夠，單人病房都關起來了，要住只有健保病床。可見護理人力流失的嚴重程度，

另外，健保署日前討論「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，其中將放寬醫事人員支援場域，但陳玉鳳說，醫事人員所支援的場地，是否需要護理人員，認為此是變相的要求護理人員跨科調動，「目前已有護理師恐慌、憂心，往後工作量大增」，損害護理師權益。

面對護理師正在不斷的「安靜離職」，陳玉鳳說，衛福部、醫院院沒有了解護理人員臨床工作的辛苦，沒有同理護理人員的心情，到底要逼走多少護理人員？強烈建議加大力度提出增加薪資、福利等更多的誘因投資護理，留住人才，但目前卻未看到衛福部的決心，醫院壅塞問題仍將無法解決。