氣溫劇變小心中風 國研院：比昨天低14度或高6度機率增2倍

每當冷氣團來襲，氣溫驟降可能引發血管收縮、血壓升高，增加腦中風急性發作風險。國家衛生研究院最新研究報告指出，天氣炎熱時，除了熱傷害，也要小心腦中風。溫度變化引起的疾病愈來愈多，當2日內氣溫驟升超過6°C、驟降超過14°C時，缺血性中風風險提高逾2倍，專家籲預防要點為「縮小溫差」。

國衛院長司徒惠康表示，溫室效應異常加劇，造成全球暖化效應，快速變冷、變熱的過程中，人類健康將面臨極大挑戰。國衛院分析2001年至2020年的全民健保資料庫，共110萬中風急診個案，利用病例交叉研究法找出溫度變化的影響，研究結果今年4月發表於國際醫學權威期刊「The Lancet Regional Health–Western Pacific」。

國衛院國家環境醫學研究所助研究員吳威德比對台灣歷年氣候紀錄，分析高低溫對中風影響機制，20年來極端氣候的頻率增加，天氣忽冷忽熱對心血管疾病是一大負擔。他指出，從1990年到2019年，全球中風發生率、死亡人數、失能比率大幅增加，主因是「氣候變化增減」。

吳威德表示，過去以日溫差作為基礎的研究分析，無法分辨出寒流或熱浪等氣候現象，難以了解氣溫劇烈變化對心血管系統的影響。這項研究特別以兩日內氣溫變化作為分析基礎，同時考量空氣汙染等環境因子進行分析，強化分析的可靠性，可說是目前亞洲地區少見的大規模氣候健康研究。

高低溫引發中風的機制不同，高溫時，身體會因脫水而導致血液濃稠、形成粥狀斑塊，易引發缺血性中風。低溫時，冷空氣影響交感神經，使血管收縮、血壓升高，心血管疾病患者容易誘發出血性中風。

研究結果指出，當兩日內氣溫驟升超過6度時，缺血性中風風險提高超過2倍，兩日內氣溫驟升超過16度則達到另一個風險高峰。當兩日內氣溫驟降超過14度時，出血性中風也提高2倍的發生風險。超過35度的極端高溫與低於16度的極端低溫，亦分別與不同類型中風風險增加相關。