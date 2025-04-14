快訊

立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

「帶薪便便計算器」讓每次如廁都有價值 10萬月薪「照三餐上」價碼曝光

氣溫劇變小心中風 國研院：比昨天低14度或高6度機率增2倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國衛院研究指出，當兩日內氣溫驟降超過14度時，出血性中風也提高2倍的發生風險。超過35度的極端高溫與低於16度的極端低溫，亦分別與不同類型中風風險增加相關。圖／國衛院提供
國衛院研究指出，當兩日內氣溫驟降超過14度時，出血性中風也提高2倍的發生風險。超過35度的極端高溫與低於16度的極端低溫，亦分別與不同類型中風風險增加相關。圖／國衛院提供

每當冷氣團來襲，氣溫驟降可能引發血管收縮、血壓升高，增加腦中風急性發作風險。國家衛生研究院最新研究報告指出，天氣炎熱時，除了熱傷害，也要小心腦中風。溫度變化引起的疾病愈來愈多，當2日內氣溫驟升超過6°C、驟降超過14°C時，缺血性中風風險提高逾2倍，專家籲預防要點為「縮小溫差」。

國衛院長司徒惠康表示，溫室效應異常加劇，造成全球暖化效應，快速變冷、變熱的過程中，人類健康將面臨極大挑戰。國衛院分析2001年至2020年的全民健保資料庫，共110萬中風急診個案，利用病例交叉研究法找出溫度變化的影響，研究結果今年4月發表於國際醫學權威期刊「The Lancet Regional Health–Western Pacific」。

國衛院國家環境醫學研究所助研究員吳威德比對台灣歷年氣候紀錄，分析高低溫對中風影響機制，20年來極端氣候的頻率增加，天氣忽冷忽熱對心血管疾病是一大負擔。他指出，從1990年到2019年，全球中風發生率、死亡人數、失能比率大幅增加，主因是「氣候變化增減」。

吳威德表示，過去以日溫差作為基礎的研究分析，無法分辨出寒流或熱浪等氣候現象，難以了解氣溫劇烈變化對心血管系統的影響。這項研究特別以兩日內氣溫變化作為分析基礎，同時考量空氣汙染等環境因子進行分析，強化分析的可靠性，可說是目前亞洲地區少見的大規模氣候健康研究。

高低溫引發中風的機制不同，高溫時，身體會因脫水而導致血液濃稠、形成粥狀斑塊，易引發缺血性中風。低溫時，冷空氣影響交感神經，使血管收縮、血壓升高，心血管疾病患者容易誘發出血性中風。

研究結果指出，當兩日內氣溫驟升超過6度時，缺血性中風風險提高超過2倍，兩日內氣溫驟升超過16度則達到另一個風險高峰。當兩日內氣溫驟降超過14度時，出血性中風也提高2倍的發生風險。超過35度的極端高溫與低於16度的極端低溫，亦分別與不同類型中風風險增加相關。

這項研究揭示了兩日氣溫驟升與驟降，可當作特定中風發生的危害指標。吳威德提醒，老化社會對氣候變化將更為敏感，尤其台灣正逐漸邁入超高齡社會，易感族群更要注意心血管疾病的危險因子。長者、慢性病患、獨居、居家保溫與通風不良者須留意氣溫變化、預防發病。

國衛院研究指出，當兩日內氣溫驟升超過6度時，缺血性中風風險提高超過2倍，兩日內氣溫驟 降14度則達到另一個風險高峰。圖／國衛院提供
國衛院研究指出，當兩日內氣溫驟升超過6度時，缺血性中風風險提高超過2倍，兩日內氣溫驟 降14度則達到另一個風險高峰。圖／國衛院提供
國衛院最新研究指出研究，2日內溫差超過14度恐增2倍中風。記者廖靜清／攝影
國衛院最新研究指出研究，2日內溫差超過14度恐增2倍中風。記者廖靜清／攝影

氣溫 腦中風 風險

延伸閱讀

中風昏迷占中國附醫病床1年半 家屬拒出院...法院判遷出

男友「種草莓」種錯位置！嫩妹癱軟倒地 醫師驚：她中風了

2025癌症論壇／癌症治療大躍進！國衛院：本土基因庫可助客製化治療

69歲初戀！阿伯和小17歲女友交往 中風後下場極悲慘：上了她的當

相關新聞

列車未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

台灣高鐵一列204北上車次原訂今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停，不少乘客表示「第一次遇到。」高鐵公司回...

風電業者欲在台東開發58支陸域風機 彭啓明：不支持

風電業者擬在台東海岸線設置58部風力發電機，引爆地方強烈反彈，東部海岸國家風景區管理處表態不建議也不同意釋出土地設風機。...

成大醫院驚爆「關病房危機」工會：再不加薪留不住人了

護理師招募不易，人力持續流失，成大醫院傳出將關閉病房的消息。據了解，成大醫院本周舉行院務會議，針對護理人力持續流失情形進...

護理師「安靜離職」進行中 最新統計近4個月已逾1300人

護理師徵募不易，人力持續流失，許多醫院面臨關病房的挑戰。台灣護師醫療產業工會最新統計，今年1至3月全國共有921名護理師...

氣溫劇變小心中風 國研院：比昨天低14度或高6度機率增2倍

每當冷氣團來襲，氣溫驟降可能引發血管收縮、血壓升高，增加腦中風急性發作風險。國家衛生研究院最新研究報告指出，天氣炎熱時，...

春節跨日員工領不到出勤獎金 台鐵產業工會：壓縮權益

為鼓勵及體恤台鐵員工於春節犧牲放假期間出勤協助疏運，過去台鐵發放春節疏運出勤獎金，發放基準為「每出勤1日即發給定額新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。