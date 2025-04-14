春節跨日員工領不到出勤獎金 台鐵產業工會：壓縮權益

為鼓勵及體恤台鐵員工於春節犧牲放假期間出勤協助疏運，過去台鐵發放春節疏運出勤獎金，發放基準為「每出勤1日即發給定額新台幣1500元、最高以出勤4日發給定額6000元」，只要在疏運期間有工作事實者即可領取。台鐵產業工會今天表示，台鐵公司今年疏運後發函限縮獎金發放範圍，導致疏運期的跨日工作員工無法領取疏運出勤獎金，要求恢復春節出勤獎金發放範圍，否則台鐵只是在破壞員工權益不變的承諾。

台鐵產業工會今天在台鐵公司門口召開記者會，台鐵產業工會祕書長朱智宇表示，今年春節疏運期為1月25日至2月2日，然而直到疏運後2月11日，台鐵公司才發函限縮發放範圍，並曲解法規將「勞基法施行細則」第17條「所稱正常工作時間跨越二曆日者，其工作時間應合併計算。」本意作為工時保護的規範，但卻援引來限縮獎金發放範圍，讓春節疏運前一日，即1月24日晚上工作到隔天的跨日工作員工，就算當日有工作事實仍無法領取疏運出勤獎金，造成有出勤事實卻無法請領獎金的荒謬狀況。

朱智宇指出，這種先工作後縮減待遇，是片面縮減勞動條件的違法行為，不僅讓首次經歷春節疏運的新進從業人員感到待遇制度不穩定，更讓原任員工一再看到公司破壞當年公司化「權益不變」的承諾，公司化沒有更好，反而更加不穩定，不排除申請勞檢。

朱智宇指出，由於每年春節疏運日數不同，若以今年不計算春節當日出勤事實下計算，去年6天春節疏運日數，總輪班出勤日數僅有2個日班及2個夜班，等於少1天請假的空間，讓輪班員工陷於請假一日陪伴家人或損失出勤獎金的窘境當中。

此外，清明連假疏運剛過，已傳出公司將故技重施，限縮清明、端午、中秋民俗節日出勤獎金認定範圍，要求台鐵公司恢復春節出勤獎金發放範圍，包含春節疏運首日有出勤事實者，即符合發放資格，重建員工信心。

台鐵產業工會理事長曹嘉君說，2月11日後才發函限縮發放範圍的作法，只是在打擊員工士氣，台鐵近期為了撙節，除嚴加控管加班費外，甚至要求大夜班同仁不得使用微波爐加熱食物，台鐵公司化前不斷強調不會影響現職員工權益和待遇，結果都是在打臉。

台鐵公司回應指出，凡涉及全公司共通性事項勞動條件、員工權益及勞資議題等，皆依據「勞動基準法」、「工會法」、「團體協約法」及「勞資會議實施辦法」等相關法令，透過團體協約、勞資會議與台鐵企業工會協商溝通，以促進勞資和諧。