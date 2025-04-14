影／春節疏運領不到出勤獎金？台鐵工會抗議限縮出勤獎金

台灣鐵路產業工會上午前往台鐵公司舉行「出勤無獎金台鐵失民心，請台鐵莫為節流違法！」記者會，抗議台鐵公司限縮春節出勤獎金的發放範圍，且在春節疏運期（1月25日至2月2日）後，才在輸運上百萬民眾後的2月11日發函限縮發放範圍。工會指一直以來只要在疏運期間有工作事實者即可領取，但今年春節疏運期的前一天（24日）跨日到疏運期間首日（25 日）七點半，卻領不到出勤獎金。

秘書長朱智宇表示，過去台鐵發放春節疏運出勤獎金的發放基準為「每出勤1日即發給定額新台幣1500元、最高以出勤4日發給定額6000元」。朱智宇指今年春節疏運期為1月25日至2月2日，直到疏運後2月11日台鐵公司才發函限縮發放範圍，並曲解法規將「勞基法施行細則」第17條「所稱正常工作時間跨越二曆日者，其工作時間應合併計算。」朱智宇強調，此本意作為工時保護的規範，卻被援引來限縮獎金發放範圍，讓春節疏運前一日跨日工作員工，就算當日有工作事實仍無法領取疏運出勤獎金，造成有出勤事實卻無法請領獎金的荒謬狀況。