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影／春節疏運領不到出勤獎金？台鐵工會抗議限縮出勤獎金

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
台灣鐵路產業工會上午前往台鐵公司舉行「出勤無獎金台鐵失民心，請台鐵莫為節流違法!」記者會，抗議台鐵公司限縮春節出勤獎金的發放範圍。記者黃義書／攝影
台灣鐵路產業工會上午前往台鐵公司舉行「出勤無獎金台鐵失民心，請台鐵莫為節流違法!」記者會，抗議台鐵公司限縮春節出勤獎金的發放範圍。記者黃義書／攝影

台灣鐵路產業工會上午前往台鐵公司舉行「出勤無獎金台鐵失民心，請台鐵莫為節流違法！」記者會，抗議台鐵公司限縮春節出勤獎金的發放範圍，且在春節疏運期（1月25日至2月2日）後，才在輸運上百萬民眾後的2月11日發函限縮發放範圍。工會指一直以來只要在疏運期間有工作事實者即可領取，但今年春節疏運期的前一天（24日）跨日到疏運期間首日（25 日）七點半，卻領不到出勤獎金。

秘書長朱智宇表示，過去台鐵發放春節疏運出勤獎金的發放基準為「每出勤1日即發給定額新台幣1500元、最高以出勤4日發給定額6000元」。朱智宇指今年春節疏運期為1月25日至2月2日，直到疏運後2月11日台鐵公司才發函限縮發放範圍，並曲解法規將「勞基法施行細則」第17條「所稱正常工作時間跨越二曆日者，其工作時間應合併計算。」朱智宇強調，此本意作為工時保護的規範，卻被援引來限縮獎金發放範圍，讓春節疏運前一日跨日工作員工，就算當日有工作事實仍無法領取疏運出勤獎金，造成有出勤事實卻無法請領獎金的荒謬狀況。

台鐵產業工會要求，台鐵公司恢復春節出勤獎金發放範圍，包含春節疏運首日有出勤事實者，即符合發放資格；還有台鐵公司承諾民俗節日（清明、端午、中秋節）出勤疏運獎金，維持以「該日有出勤者」即符合發放資格。

台灣鐵路產業工會上午前往台鐵公司舉行「出勤無獎金台鐵失民心,請台鐵莫為節流違法!」記者會，抗議台鐵公司限縮春節出勤獎金的發放範圍。秘書長朱智宇表示，一直以來只要在疏運期間有工作事實者即可領取，但今年春節疏運期的前一天跨日到疏運期間首日七點半，卻領不到出勤獎金。記者黃義書／攝影
台灣鐵路產業工會上午前往台鐵公司舉行「出勤無獎金台鐵失民心,請台鐵莫為節流違法!」記者會，抗議台鐵公司限縮春節出勤獎金的發放範圍。秘書長朱智宇表示，一直以來只要在疏運期間有工作事實者即可領取，但今年春節疏運期的前一天跨日到疏運期間首日七點半，卻領不到出勤獎金。記者黃義書／攝影

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