五角伴辦「拾習生計畫」 邀撿回收感受拾荒者勞動日常

台灣五角伴回收平權協會自2021年起，推動「拾荒者體驗活動」，帶領一般民眾實地參與拾荒行動，希望翻轉社會對拾荒工作的刻板印象，也讓更多人看見這群「城市清道者」的勞動價值與困境。

「我們不是要大家來『玩』拾荒，而是想讓人理解，這是一份需要技術、要面對人際壓力，甚至還有尊嚴與自我認同掙扎的工作。」台灣五角伴回收平權協會創辦人施舜仁說，活動每場由1至2名資深拾荒者擔任帶領者，從行前訓練到街頭實作，一步步帶著參與者走入他們的日常。

施舜仁說，撿拾後還要回到拾荒阿姨家中分類、打包，最後將回收物帶到回收廠販售，整趟活動結束，能換到的錢常常只有10到20元，這就是他們低廉的薪水。

施也指出，社會普遍不理解拾荒者在回收體系中所扮演的角色，但根據協會的研究，2023年全台回收總量約680萬噸，約有近10%，也就是64.7萬噸，是由拾荒者處理。他們在各地清潔隊人力不足情況下，實質上成為回收系統中的「民間補位者」，卻幾乎沒有空間、制度與補貼上的支持。

施舜仁表示，活動從最初只有1、2位拾荒者願意擔任帶領者，到如今已有約5位拾荒者能夠獨立帶團，「這是一個重要的轉變。一開始他們其實很抗拒，不想被人知道自己在做拾荒，覺得很丟臉。」施舜仁也分享過一段令人印象深刻的回憶，有位原本因拾荒工作而自卑、不願讓親友知道的阿姨，在帶領完台大學生體驗活動後，自信地說出「我當過台大學生的老師」，施舜仁說這刻真的很感動。

他坦言，這些活動除了讓社會理解拾荒者，也在反過來支持拾荒者自身的自我認同。施舜仁說，很多拾荒者在參與活動前，對自己的工作認同感極低，自卑、低自尊是普遍狀態，但參與活動後，他們看到自己可以是老師，可以被年輕人尊敬，也能走出被汙名化的陰影。「這對他們來說，是一次身分的轉變。」

體驗過程中，也有許多參與者留下深刻回饋。施舜仁分享，有年輕人說，在路上撿回收時感受到路人異樣的眼光，覺得自己像是被社會排除的一群，那個瞬間他才真正理解拾荒者每天的壓力與無奈。也有參與者發現，拾荒工作其實亟需人際技巧，「要懂得什麼時候開口、怎麼拜託別人，甚至要學會忍讓、低聲下氣，這絕對不是簡單的勞動。」