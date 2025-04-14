四接開發遭爆土地污染 環境部：已現勘要求台電補件

環團日前以吹哨者資料，爆料協和電廠內有多種重金屬污染超標。環境部今天表示，已初步現勘，並要求台電補充資料，希望4月底前收到；未來若有檢察官成案，也會提供相關資料。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，2月26日送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議此案補正後通過。

環團日前發布吹哨者資料，並提供兩份「土壤污染評估調查報告」以及一份「土壤污染調查工作討論會議簡報」，說明協和電廠內還有多處「鉻、銅、鋅、鎳、砷」等重金屬污染超標；甚至就污染超標的點位，擬先「翻土處理」或「移點」後，再通報環保局正式調查。

環境部長彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，環境部由次長沈志修主持，已召開2次會議及現勘，除了環境部的次長、主秘及政風外，也邀基隆環保局、4名專家學者參與。

彭啓明指出，現在程序正在要求台電補充資料，可能要到4月底收到資料，才會對外確認；目前要求補充包含台電歷次所有環境調查報告、檢測報告、採樣紀錄的原始文件等，全部要提供。

彭啓明表示，由於環團已就此案提告，後續會有檢察官處理，若成案環境部也會提供資料。