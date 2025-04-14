好天氣到周四早晚溫差大 氣象署：周五到周日鋒面到降雨機率高

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今起到周三清晨受輻射冷卻影響，溫度較低，各地低溫落在16-18度，沿海、空曠地區再降一些，到周四前天氣穩定。周五隨鋒面到北部海面，天氣不穩定，降雨機率高。

李孟軒指出，今天東北季風減弱，白天氣溫回升，清晨受輻射冷卻影響，北部及局部地區只有10-12度低溫。明天中國有個弱的高壓通過北部海面，帶來微弱東北風，造成北部地區氣溫會下降一點。

他說，周三高壓移到日本南方海邊，帶來的是偏東南風，氣溫再回升。周四偏南風，氣溫偏高，華南並有一條滯留鋒面的建立，到了周五鋒面到了北方海面，台灣水氣開始增加，周五到周日鋒面在北部海面，對台灣影響視鋒面距台灣有多近，需再觀察。

李孟軒指出，未來一周降雨，到周四之前降雨偏少，今天晴到多雲，只有東半部恆春半島有零星降雨。明後兩天晴到多雲為主，只有東半部零星降雨；周四水氣增加一些，東半部局部雨，午後山區零星降雨。周五到周日鋒面於北部海面，天氣不穩定，降雨機率高，東部以北、東北部及南部山區會下雨，花東也有局部短暫陣雨，雨勢大小仍需視鋒面距台灣有多近。

溫度方面，李孟軒說，白天整體氣溫偏高，今西半部可達28度，東半部25-27度。明天有一小股東北季風增強，北部白天高溫下降2-3度，白天高溫約25度；周三東北季風減弱，北部氣溫再度回升到28度以上，之後白天溫度偏高。

李孟軒指出，周三之前早晚溫差大，明天及後天清晨受輻射冷卻影響，溫度較低，各地低溫落在16-18度，沿海、空曠地區再降一些。周四之後整體溫度偏高，周五到周日鋒面於北部海面，但如果降雨時間長一點，氣溫可能下降，需持續留意後期天氣。此外，周三晚起金門、馬祖有局部霧發生機率，留意相關航班資訊。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供