2025第一季超不平靜！震驚全網十大事件

2025年開春不平靜！

2025年才過三個月，各種突發接連發生！從震驚娛影劇圈的藝人驟逝、政治圈的全台立委大罷免，到天災人禍接連發生，還有台積電變「美積電」投資至少1000億美元、川普關稅貿易戰，光是追新聞就讓人喘不過氣；社群每天都有爆點，聲量一波接一波，網友們似乎也沒時間休息。

那麼，究竟哪些事件才是真正「震驚全網」的十大話題呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點「2025第1季震驚全網十大事」，從娛樂翻車、政治地震、天災意外到輿論失控，一起回顧狀況不斷的三個月吧。

No.10 王大陸涉逃兵、教唆傷人

曾以《我的少女時代》走紅、擁有「國民初戀」形象的王大陸，今年初卻頻頻因負面新聞登上版面。2月他被爆出涉嫌砸錢找人偽造心臟病歷逃避兵役，遭檢警拘提，最後以15萬元交保，並依規定補入伍服役。事件曝光當天，相關聲量飆破34,954筆，不少網友狠酸「當個兵是有多痛苦」、「躲在大平台就好了啊」、「會逃避現實ㄉ人真的不ok」、「我的少年逃兵時代」。

逃兵風波剛落幕，王大陸又捲入教唆傷人案。檢方調查，他疑似因與一名Uber司機在機場爆發衝突，事後教唆他人對司機施暴。王大陸最終以500萬元交保，並限制出境、出海與住居。法院指出他涉使公務員登載不實、教唆傷害、非法利用個資等罪，雖有逃亡、串證之虞，但因共犯已羈押，滅證風險降低，未裁定收押。從逃兵到施暴爭議，王大陸形象幾乎一夕崩塌。雖然目前已開始服役，但要重新挽回大眾信任，恐怕仍不容易。

No.9 台中新光三越美食街氣爆

翻攝Threads／@theguo_0708

2月13日上午，台中新光三越中港店11至12樓美食街驚傳氣爆，猛烈爆炸造成5人死亡、38人受傷，成為台灣史上最嚴重的百貨公司氣爆事件。當時正值樓層進行裝潢拆除作業，施工人員疑似未通報天然氣公司便使用砂輪機切割管線，導致瓦斯外洩釀災。爆炸威力驚人，不僅震毀牆面與玻璃，更波及下層樓面與外部車道，現場宛如災難電影、畫面怵目驚心。

台中市府隨即勒令全館無限期停業，對新光三越開罰150萬元，並啟動百貨業聯合安檢。氣爆消息也瞬間在社群瘋傳，大量逃生與濃煙影片流出，網友震撼留言「親眼看到有人從12樓炸飛到1樓」、「希望大家都平安」、「幸好不是假日」，也再次引發大眾對餐飲與商場工地安全管理的質疑與警覺。

No.8 緬甸、泰國強震

3月28日，緬甸中部地區發生規模7.7強震，成為該國百年來最嚴重的地震災難，造成逾3,600人死亡、近4,800人受傷，數百人下落不明。鄰近的泰國亦受波及，曼谷一棟由中國建商承建的30層高樓應聲倒塌，釀成至少29人罹難、近80人失聯，畫面震撼國際。

事發當下，大批國際救援隊火速趕往災區支援，卻受限於緬甸軍政府政策，須經官方許可才能進入災區，加上季風豪雨與內戰陰影，人道援助行動受阻。儘管聯合國與多國承諾提供超過千萬歐元援助，實際能落地的支援仍面臨政局與物流雙重考驗。

災後網路聲量也隨之飆升，特別是曼谷高樓崩塌的畫面引發網友廣泛討論，不少人將矛頭指向施工品質與中國建築商責任。地震發生隔天，單日網路聲量飆升至117,593筆，成為第一季自然災害中討論度最高的事件之一。

No.7 台積電擴大對美投資

美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家於3月4日在白宮共同宣布，台積電將對美投資至少1000億美元，興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠。川普表示，這項合作有助於降低晶片輸美的關稅壓力，也象徵台美在半導體戰略上的進一步深化。

這項大動作震撼國內產業圈，不少網友看了五味雜陳，紛紛留言「台積電要變成美積電了」、「以後是護美國神山吧」、「不是說要根留台灣嗎？」「等美國學會技術，台灣真的沒剩什麼」。而根據台灣民意基金會調查，有43%民眾樂見台積電赴美擴廠，但也有44%表達擔憂，反映出輿論的高度分歧。不過，仍有62%受訪者認為，此舉有助於強化台美關係。針對外界質疑聲浪，總統府發言人郭雅慧強調，政府早已掌握台積電的投資規劃，未來也將在台積電赴美設廠過程中全程協助並嚴格把關，確保最先進製程技術仍將根留台灣。

No.6 韓星金秀賢捲入未成年交往疑雲

翻攝YT／연합뉴스TV

當韓國男星金秀賢憑藉《淚之女王》再創事業巔峰時，卻因與已故女星金賽綸的私生活風波捲入爭議，掀起韓網與國際社群一陣炸鍋。YouTube頻道《橫豎研究所》爆料，兩人早在金賽綸僅15歲時就開始交往，並公開多張親密合照。內容更指稱，金賽綸在收到金秀賢寄出的存證信函後情緒潰堤，於今年2月輕生，引發「未成年交往」、「情緒操控」等爭議，也牽扯出高達7億韓元（約新台幣1,800萬元）的金錢糾紛。（延伸閱讀：懶人包／金秀賢不來高雄櫻花季！雙金事件時間軸、媒體爆料、代言崩盤一次看）

面對重磅指控與社會質疑，金秀賢透過經紀公司多次發聲澄清，並於3月31日親自召開記者會，強調兩人交往始於金賽綸成年後，並澄清7億韓元與自己無關，是公司代為支付金賽綸酒駕事件所產生的賠償金。他也表示將對散播不實訊息者採取法律行動，絕不姑息。然而風波已難平息，不僅韓媒緊追不放，台灣也受到波及：金秀賢原訂出席的高雄櫻花季活動臨時取消，主辦單位宣布免費入場、全額退票。（延伸閱讀：懶人包／金秀賢神隱21天哭了！五大重點回應戀情與7億爭議）

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，每當事件出現重大進展，當日網路聲量即突破萬筆，顯示此風波在亞洲各地皆引發高度關注。

No.5 眾量級CROWD經營權風波

翻攝YouTube／Andy老師

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」今年3月爆出經營權爭議，創辦人Andy老師在影片中控訴，與前女友家寧分手後，不僅遭移除所有頻道與社群權限，連10年累積的收益也無權過問。他透露過去每月僅領3萬至5.5萬元薪資與微薄獎金，卻始終被排除在公司財務之外，更指出頻道商標早在2020年就被家寧母親（張媽媽）以個人名義註冊，讓他分手後瞬間「一無所有」。（延伸閱讀：懶人包／家寧發「朗讀聲明」影片正式回應 眾量級爭議事件時間軸一次看）

影片公開後引爆社群關注，觀看次數突破千萬，各界紛紛留言與金援聲援。不僅「好棒Bump」、「洋蔥」等知名YouTuber發聲支持，還有高中生自掏腰包捐款應援，金額從30元到7,000元不等，形成罕見集體「抖內潮」。Andy老師的個人頻道訂閱數也從21.8萬飆升至240萬，僅花189天就突破百萬，寫下台灣YouTube最快紀錄。（延伸閱讀：Andy老師一夕間訂閱破百萬 網友、品牌霸氣提供金援贊助 周品均分享血淚經驗勸世）

儘管家寧後續發聲明切割母親，而Andy老師也收到林口分局的案件通知，被以個資法與妨害名譽等理由提告。網友仍普遍力挺Andy，怒批「真噁心這張媽媽 從以前就打好這個盤算」、「被算計得很深」、「如果沒有分手永遠都不會知道這噁心的一面，真的好傻眼」。

No.4 川普貿易戰、關稅亂全球

翻攝FB／Donald J. Trump

美國總統川普在2月14日突然宣布簽署「對等關稅」備忘錄，宣布將對所有對美課稅國家課徵相同比例的稅率，不分敵友，台灣也名列其中。這項舉措震撼全球出口導向國家，外界形容「新版關稅戰」正式引爆。

對此，總統賴清德迅速召開國安高層會議，並親自說明政府立場，強調台灣將盤點對美貿易合作機會，擴大對美採購與投資，以穩定雙邊關係、降低潛在衝擊。而在政經圈引發高度關注的同時，社群平台也罵聲不斷，網友討論「一定要硬起來對抗美國」、「台美哪有什麼友誼，根本當我們是勞工」、「台灣有選擇嗎？」。

儘管新制尚未全面上路，衝擊已開始浮現。自3月底起部分國家陸續被課稅，4月初更引爆台股與美股連番震盪，市場憂心關稅衝突將重創資金流動與消費信心。川普的「關稅新時代」，是否將掀起全球經濟新一波亂流，仍是未解的懸念。

No.3 大S徐熙媛驟逝

翻攝IG／hsushiyuan

徐熙媛（大S）因流感併發肺炎2月2日病逝於日本，享年48歲。隔天傳出噩耗，震撼整個華語娛樂圈，由於太過突然，不少粉絲難以置信，紛紛留言「怎麼會這樣」、「祝她無牽無掛一路好走」、「真的太突然了」；許多人也分享她在《流星花園》、《泡沫之夏》等經典作品中的身影，感嘆她的離世彷彿替一個世代的青春記憶劃下句點，當日網路聲量高達227,972筆。

據了解，大S春節期間與家人赴日旅遊，期間不幸感染流感，病情急轉直下。她於2月3日在當地火化，骨灰於2月5日由私人包機運回台灣，下午三點抵達台北松山機場。家屬表示不會舉辦告別式，並已於3月15日以樹葬形式安葬於金寶山。

大S與前夫汪小菲育有一對兒女，留下的遺產粗估超過6億元新台幣，也是外界關注焦點。據了解，丈夫具俊曄已表明放棄繼承，由S媽接手處理相關事宜，未成年子女則由汪小菲代為管理，目前兩名孩子仍留在台灣生活，暫無遷居安排。

No.2 2025年立委大罷免潮

翻攝官網／全台大罷免

今年1月，台灣政壇掀起一場罕見的「大罷免潮」，成為年初引爆話題的政治現象。起因是2024年大選後民進黨雖守住總統寶座，卻失去立法院多數，在野的國民黨與民眾黨聯手掌握國會主導權，推動包括調整立院組織法與開放中國人來台自由行等爭議法案，激起綠營與支持者強烈反彈。民進黨黨團總召柯建銘隨即公開喊話，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨相關區域立委，引爆雙方全面對決。

罷免行動如滾雪球般擴大，國民黨反手也針對多名民進黨立委與地方議員發動罷免，形成「你罷我、我罷你」的格局。截至3月底，國民黨現任區域立委（不含原住民與離島）已全數通過罷免第一階段連署門檻，民進黨方面則有部分罷免案補件後獲通過，另有數件仍在審核中，雙方陣營已同步進入更具挑戰的第二階段連署。（延伸閱讀：懶人包／罷免立委最新進展一文了解！「他」成全台第一人二階過法定門檻）

No.1 陸配網紅們武統論遭驅逐離境

翻攝抖音／亞亞在台灣、FB／Tifa台灣國際家庭互助協會粉絲團

陸配網紅劉振亞（亞亞）3月遭到限期出境，掀起台灣第一季最大規模的輿論風暴。擁有近50萬粉絲的她，長期在抖音分享在台生活，卻多次發表「台灣是中國一部分」、「支持武統」等言論，引發社會關注。最終移民署依《入出國及移民法》廢止其居留許可，限其於3月25日前離境。亞亞最終如期搭機返回中國，當天的網路聲量也直接飆破35萬筆。（延伸閱讀：懶人包／陸配亞亞離境單日聲量破47萬！「亞亞在台灣」事件時間軸一次看）

除了亞亞之外，還有兩名陸配網紅「恩綺」與「小微」也被以相同理由廢止居留資格。其中恩綺在期限內自行出境，而小微則因未依時離境，於4月1日被強制遣返。她在機場高喊「我愛家愛國有錯嗎？」的片段被媒體捕捉，引發新一波討論。

這場「陸配網紅驅逐潮」引起社會高度關注，也激起不同立場的討論。部分民眾支持移民署依法行事，認為外籍居留者應遵守本地言論與國安界線，留言表示「言論自由不是讓中國人來顛覆台灣的」、「看過她短影音的都覺得很煽動吧」、「全部打包送回去，移民署硬起來」；但也有聲音擔憂，風向過激可能引發寒蟬效應，甚至模糊了言論自由的界線，「是要種族清洗嗎」、「現在就是在獵巫啊」、「不明白為什麼要一直傳遞仇恨」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年03月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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