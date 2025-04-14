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吞嚥困難反胃嘔吐 60歲男罹「末期食道弛緩不能症」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名60歲男性多年來有吞嚥困難情形，最近連喝液體食物都困難，且伴隨著反胃及嘔吐，體重3個月內掉了20公斤，日前因為每吃必吐及伴隨呼吸困難而向仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀求診，確認罹患罕見「末期食道弛緩不能症」由於食道極度擴張扭曲，隨即以胸腔鏡手術切除食道並重建，解除其無法正常進食的狀態，因術後恢復良好，體重回升，吞嚥功能明顯改善，已經能正常進食。

廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙，特徵是食道下端括約肌無法正常放鬆，有時伴隨著食道的蠕動功能減弱或消失，導致食物無法正常排空，成因可能是神經系統異常而無法控制食道功能和放鬆括約肌，或是食道括約肌障礙導致食道緊繃，這樣會讓食物無法通過。醫師可藉由食道攝影和電腦斷層的影像學檢查，或是食道測壓與食道內視鏡的功能性檢查後，予以確診。若是有自體免疫系統失調（如硬皮症），或胃食道逆流者都是高危險群。

他說，此症早期症狀包括吞嚥困難及胸悶，接下來可能進展成食物逆流、體重下降，嚴重者可能導致吸入性肺炎，若不及時處理可能會演變至「末期食道弛緩不能症（巨食道症）」通常會有兩個特徵，一、食道顯著擴張扭曲，彈性消失，無法正常蠕動；二、食道下括約肌嚴重失能，無法正常放鬆排空食物，不但造成生活質量下降，也可能因長期發炎而增加罹癌風險。

廖啟耀說，對於「末期食道弛緩不能症」因內視鏡治療效果有限（內視鏡氣球擴張、食道擴約肌切開術），手術成為唯一有效的選擇。手術內容是進行食道切除與胃管重建，可重置正常消化通道，改善進食能力。若能採用達文西機械手臂輔助胸腔鏡手術，更具有以下優勢：

1.傷口小：減少術後疼痛，恢復速度更快。

2.視野清晰：3D高清視野，外科醫師可精確完成食道切除及重建操作。

3.併發症少：降低術後感染等風險。

他呼籲，預防勝於治療，如果罹患屬高危險群的自體免疫系統失調或胃食道逆流，應提高警覺盡快接受治療，避免病情惡化。若出現吞嚥困難和反覆感染的症狀，應該盡早尋求專科醫師診療，透過客製化治療計畫，可延緩病情進展，並且改善生活品質。

手術 醫師 體重

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