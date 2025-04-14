7成拾荒者老又窮 民團籲政府補貼與設公共空間

社團法人台灣五角伴回收平權協會訪談全台逾300名拾荒者，近期完成「2024台灣拾荒者調查報告與公正轉型政策建議書」，協會創辦人施舜仁說，近年回收紙價、寶特瓶跌到每公斤剩2元，拾荒收入慘澹。拾荒者中，女性占7成，65歲以上高齡者也占7成，又老又窮是他們的寫照。

2023年全台總計680.4萬噸回收物裡，有近1成、約64.7萬噸由拾荒者處理，施舜仁指，在各縣市清潔隊長年人力不足狀況下，拾荒者是台灣資源回收體系的重要支柱，盼社會能看見拾荒勞動價值與貢獻。

建議政府應規畫公共回收處理空間，讓拾荒者有地方整理回收物，避免拾荒者與社區居民衝突，否則一張罰單至少1200元起跳，微薄收入就消失了。

施舜仁說，協會走訪11個縣市，訪談超過300名拾荒者發現，拾荒族群以高齡女性為最大宗，有三分之一的拾荒者仍負擔家計，拾荒者每月平均收入4000至6000元，若加上社福津貼或老人年金，勉強湊到萬元出頭，生活拮据。

拾荒者當中，有6成為兼職工作者，4成是全職拾荒。不少人因年老、身體狀況或家庭照顧責任，無法投入其他工作，仰賴撿回收維持生計。

施舜仁分享，有一名60多歲的阿姨，要照顧年過八旬、無自理能力的老母親，老母親長期臥床，女兒邊工作邊扛照顧責任。這名阿姨找過相當多工作，包含洗碗、清潔工等，因為這些工作時間固定，讓她無法隨時返家照看媽媽，只好選擇時間彈性、可自行安排的拾荒作為維生方式。

施舜仁也提到，另一名年近七旬的阿姨，昔日在工廠當生產線組長，丈夫因車禍出現心智障礙狀況，某一天她出門工作時，孩子突然打電話來說爸爸不見了。當時一家人住在北市南機場一帶，一周後才在三峽找到走失的丈夫。她決定離職全心照顧丈夫，夫妻倆靠拾荒維持基本收入，過著又窮又苦的老年生活。

根據環境部資料，2023年全台回收總量達680.4萬噸，其中約64.7萬噸由拾荒者處理，近1成比率顯示這群人在回收體系中舉足輕重。

施舜仁表示，已列冊的拾荒者大約只占真實總數的一半左右，拾荒者的參與對台灣回收環境的影響力更為巨大。

然而目前政府多數資源集中於公部門與上游處理廠商，第一線的拾荒者卻未獲得相應支持。施舜仁表示，回收基金補貼上游廠商，忽略了基層人力，呼籲應該想辦法提高回收物的價錢，「這些人付出的勞力遠遠高於他們的收入。」

位於新北八里的駿昌回收業主指出，近年回收價格持續下跌，目前紙類每公斤僅1.7至2元，寶特瓶約2元，通常一次交易金額僅百餘元，很多人嘆「愈來愈歹賺吃。」

業者觀察，拾荒者來賣回收的頻率愈來愈低，部分大戶一周來一次，也僅能賣個3、400元，一大袋到胸口高度的寶特瓶，賣不到100元，連便當錢都不夠。