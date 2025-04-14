周五到周末兩波鋒面 各地轉短暫雨或雷雨

好天氣到周四，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今日起至周四，台灣附近大氣環境相對穩定，且環境水氣偏少，各地多為晴時多雲，僅迎風面東南部偶有地形降雨機會。周五至周末，受兩波鋒面影響，將轉有短暫降雨或雷雨天氣。

林孝儒指出，今白天各地仍偏熱，僅明日受東北風南下影響，高溫略有下滑，整體感受仍偏溫暖。預測北部及東部高溫約26-29度，中南部高溫27-31度，局部內陸仍可能上看32-34度。各地夜低溫約15-20度，由於天氣相對較晴朗下容易出現輻射冷卻效應，局部沿海空曠或近山平地等區域低溫情況會更加明顯，日夜溫差較大。

周五至周末，林孝儒指出，台灣天氣將出現些許變化。東北部至琉球海域有低壓發展，鋒面可能向西南延伸至台灣附近，使得大氣轉趨不穩，環境水氣也將略增，各地將轉為局部短暫陣雨或雷雨的型態。

此外，林孝儒說，周末期間另一道鋒面自中國沿岸南下，各地再度不穩定，需留意短暫降雨或雷雨機會。不過，鋒面強度與實際影響範圍目前仍存在變數，預報不確定性高，建議隨時掌握最新天氣變化。