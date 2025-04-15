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白髮變多別只怪年紀！專業美髮師警告：生活壞習慣最先衝擊頭髮
根據日媒「trilltrill」報導，日本專業美髮師三村浩章指出，白髮不只是自然老化的結果，也可能因日常生活中的壞習慣而提早出現。許多看似平常的小事，像是睡眠不足、飲食不均、壓力過大等，都可能導致白髮增生的危機。
三村表示，長出白髮的原因來自於製造黑色素的「黑色素細胞」（melanocyte）功能下降。除了年齡因素，睡眠品質不佳會削弱細胞修復與荷爾蒙分泌的功能，進而影響頭皮的血液循環與營養供應，使黑色素細胞難以正常運作。同樣的，長期處於壓力狀態也會導致自律神經失調，讓毛囊根部難以獲得足夠養分，進一步加速白髮生長。
除了睡眠與壓力，飲食習慣更是影響關鍵。偏好速食、便利商店食品等不均衡飲食，容易缺乏維生素B12、鐵、鋅和蛋白質等對頭髮有益的營養素。吸菸與過度飲酒則會使血管收縮、肝臟功能受損，也連帶破壞毛髮健康。而過度節食減重，更會讓身體在營養不足時，優先放棄供應養分給頭髮與皮膚，使髮色與髮量成為首當其衝的受害者。
白髮不一定只是「年齡增加」的象徵，也可能是生活失衡的訊號。若近期白髮突然變多，建議先從檢視自我的生活作息與飲食習慣開始，透過改善睡眠、舒緩壓力、均衡攝取營養等方式，延緩白髮生長的速度。從根本調整體質與習慣，或許才是真正長久的護髮之道。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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