看股市跌漲喘不過氣 醫：不是玻璃心是神經過度警戒了

美國總統川普的對等關稅政策，讓股市波動劇烈，接著對於台灣而言十分重要的半導體產業，將又有新的關稅措施。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，許多民眾看著股市狂跌、狂漲，心裡也跟著發緊；連日聽到裁員、縮編、物價漲聲響起，胸口也開始悶痛。

張家銘說，我們常說「壓力很大」，但壓力不是只停留在情緒層面，它會一路滲透進身體，並出現心悸、冒冷汗、腸胃絞痛、失眠、眼睛跳個不停等症狀，這時檢查後醫師常說是自律神經失調，多放鬆就好。

但問題是，民眾會說，「不是不想，我就是沒辦法放鬆」，張家銘指出，這是神經系統進入過度警戒狀態。這時候，你可能不是單純的「自律神經出狀況」，而是「中樞敏化症候群」正在發作，而是「感覺系統」過敏了

張家銘說，中樞敏化症候群是「大腦過度敏感」; 自律神經失調則是「神經真的出現了功能障礙」，不過兩者可能會有重疊。2025年哈佛醫學院布萊根婦女醫院的最新研究，對555位有自律神經症狀的患者進行分析後發現，其中有超過三分之二，其實並不是神經退化或器官損壞，而是大腦對身體內部訊號反應過度，也就是「中樞過敏」。

「可以把神經系統想像成一組保全系統，會自動偵測風險並發出警報。」張家銘表示，中樞敏化症候群就像把這套系統的靈敏度調到最強，連一點風吹草動都會被誤判成緊急狀況。結果是大腦快速下達「應戰指令」，悄悄把的你推向戰鬥模式，如心跳加速、呼吸變急、腸胃緊縮，甚至情緒崩潰。

但中樞敏化症候群最典型的背景，是一連串生活壞消息累積下來，包括股市暴跌、家人吵架、工作不穩、失眠一整周、看到朋友出國自己卻還在加班等，這些事件乍看之下沒什麼，但在神經系統的世界裡，它們會一個一個地被記下來。累積夠久，大腦就會進入「全時警戒模式」。

張家銘說，這種狀況，光靠深呼吸是不夠的，必須先承認這是一種神經失衡的狀態，而不是「太玻璃心」。不是太敏感，而是經歷了太多風暴，大腦真的太忙、太警覺、太敏銳，身體也開始反應了。

要改善中樞敏化症候群，得換個方式照顧自己。張家銘說，不是再去查更多檢查報告，而是開始做這幾件事，包括每天固定睡眠時間，讓神經找到節奏感，關掉會造成焦慮的資訊來源（如股市盤中速報），給身體安全的環境線索，搭配溫暖的燈光、放鬆的呼吸、熟悉的音樂，學會不懷疑自己的症狀。

張家銘說，中樞敏化症候群，是壓力時代的共同身體語言，它提醒我們，人在壓力下不只會「煩」，還會「痛」、「喘」、「慌」、「累」，這些不只是感覺，是生理神經層級的真實改變。這時要對身體說，「謝謝你提醒我，是時候停下來了」。這不是逃避，而是一種讓神經重新相信「現在沒有危險」的訓練。

當面對接二連三的壞消息，身體也會跟著起反應。不是撐不住，而是「真的撐太久了」。與其責怪自己為什麼這麼敏感，不如給神經一點喘息的空間。畢竟，我們每個人都只是想要在這個失控的世界裡，找一點安全感罷了。因為，你不是多慮，你只是，感得太深。