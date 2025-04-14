10到31度日夜溫差大 吳德榮：周五起多波鋒面影響轉雨

日夜溫差大，要注意衣物增減。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午5時43分各縣市平地的最低氣溫依序為：新北(石碇區)9.8度，基隆(七堵區)10.4度，台北(文山區)11.5度，桃園(大溪區)11.8度。各地區平地的最低氣溫約在10至16度。

吳德榮指出，今至周三移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上，南部更達35度。清晨有輻射低溫，日夜溫差很大，超過15度；相對濕度極低，少見的「天乾物燥」；空氣品質不佳；都應注意。

今日各地區氣溫為：北部10至31度、中部16至32度、南部15至34度及東部12至32度。

最新歐洲模式模擬，吳德榮說，周四高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」。周五鋒面掠過北部海面，持續暖熱，山區午後及北部有局部短暫陣雨的機率。周六另一鋒面接近，天氣暖熱，山區午後及北部有局部短暫陣雨的機率。周四起西半部及金馬容易起霧。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周日(20日)結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降。下周一、二(21、22日)天氣好轉。下周三(23日)鋒面南下，天氣再轉變。愈近末期模擬，模式調整頻繁，需再觀察。