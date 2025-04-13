個別醫院總額 台大院長視為最大挑戰：知其不可而為之

健保個別醫院總額新制，要求醫學中心門診占比不得高於百分之五十五，全台醫院嚴陣以待。台大醫院院長吳明賢對此發布院內信，將該制度列為「今年最大挑戰」，但他強調，台大不會拒收病人，將秉持知其不可而為之，進行門住診制度及人力調整，以維持穩定財務及安全性。不過，院方強調，將監測相關數據一季之後，才會採取措施。

吳明賢在院內信中，將醫院總額比喻為「灰犀牛效應」，為顯而易見且發生率高，卻常被忽視的寄存威脅，更是台大醫院今年最大挑戰。他引用荀子「身勞而心安，為之；利少而義多，為之」，為更好分級醫療及國家健保永續經營，仍「知其不可而為之」，未來將有門住診制度、人力調整，台大救死扶傷核心目標不變，但作法上「無法以不變應萬變」。

即便信中暗指改變即將來臨，但多名台大醫師私下表示，比起外院開始限號，院方做法「已算仁慈」，還未祭出任何強制措施，也未要求醫師改變看診模式。台大醫院門診部主任王宗道表示，目前並未提出具體應變措施，但已著手監測院內病人收治情況，並進行分析，主要觀察重點為重症病人是否因健保新制，遭外院拒收而集中至台大醫院，預計觀察一整季情況後，若有應變必要，再提出相關措施，「目前先按兵不動。」

台大醫院醫務秘書陳彥元說，台大醫院風氣自由，沒有任何因應個別醫院總額制的硬性政策，也未要求門診減量，院方持續透過轉診中心，將輕症、慢性病患轉診至配合的地區醫院、區域醫院或醫療體系那個分院，同時將過去必須住院觀察一、二日的手術，改為單日手術，盼減少醫療量耗用，並將鼓勵適合接受居家醫療方案的病人，在家中接受照顧。

一位台大醫師指出，院方做法還算有人性，僅由院長向院內同仁公告新制，提醒醫師留意，但並未實際要求掛號人數不得超過一定數量，實務上台大醫院病人多，「稍有動靜就會被罵」，不太可能採取「限號」措施應變。不過，目前已傳出許多醫院以限號方式因應，未來病人恐會湧向台大醫院，導致「斷頭」現象發生。

※以下為院內信全文

各位同仁大家好：

這是一個不確定的年代，很多事情皆在改變，社會也存在各式各樣的風險，平時就要居安思危，防微杜漸，遇到處境艱難或緊急狀況時，我們才能沉著應付。

風險上有所謂的黑天鵝（Black Swan）效應和灰犀牛（Gray Rhino）效應。前者指的是發生率極低，無法預測，但影響卻非常激烈的事件，例如新冠肺炎。後者則是顯而易見且發生率高，卻常被視而不見的既存威脅，例如氣候變遷和高齡化、少子化社會。面對天鵝效應，我們該做的是強化體質韌性，分散風險，以減少傷害，提早復原；而對犀牛效應，該做的是正視風險且提前回應。

在醫療體系上面，我們今年也面對許多看得見和看不見的風險。其中突然流感、新冠和諾羅病毒三箭齊發，是今年最大的黑天鵝效應，造成急診室壅塞，人滿為患，院方雖已啟動公床收治機制，惟因本院原本患者屬於嚴重慢性病和癌症居多，各科部雖努力配合，仍不時可見暫留病床至大廳的情形，此部分的徹底解決可能須要在健康大樓完工後，對醫療空間及人力資源的重整，才能一勞永逸。

資安問題及台北區將於第二季實施健保總額，則是今年我們必須正視且提前因應的灰犀牛效應。不久之前，位於中山北路的友院發生駭客攻擊，導致門診及住院五百多台電腦當機及隱私資料可能外流的資安事件，全國矚目。這件事情發生後，本人馬上請陳信希醫秘盤查我們醫院有關的資安防護，謝謝資訊室全體同仁，目前我們在資安上的投資與防患未然的準備是足夠的。

至於台北區將實施的醫院總額制，將是今年對本院最大的挑戰，台大絕對正派經營，也不會拒收病人。荀子說：「身勞而心安，為之；利少而義多，為之」，為了更好的分級醫療及國家健保的永續經營，我們仍知其不可而為之，只是必須要做一些門、住診制度及人力的調整，來維持一定的財務穩定和安全性。

「處在劇烈變動的時代，我們無法駕馭變革，只能設法走在變革之前」。在醫療及社會不確定的年代，唯一的不變就是改變，醫療救死扶傷的價值觀及核心目標雖不能變，但作法上卻無法以不變應萬變，畢竟愛因斯坦曾說「持續不斷地用同樣的方法做同一件事情，卻期望得到不同的結果，叫做荒謬」！

台大醫院院長 吳明賢

2025.02.20