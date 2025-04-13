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個別醫院總額全面上路 健保署長石崇良提四大配套措施

聯合報／ 記者李樹人林琮恩沈能元／台北即時報導
為了個別總額，各家醫院擬定因應措施，健保署長石崇良表示，樂觀看待，以前醫院習慣衝量，吃著大鍋飯，現在醫院必須先處理內部。。記者曾原信／攝影
為了個別總額，各家醫院擬定因應措施，健保署長石崇良表示，樂觀看待，以前醫院習慣衝量，吃著大鍋飯，現在醫院必須先處理內部。。記者曾原信／攝影

新制上路，大型醫院合理地限制醫師門診量，已成趨勢。對此，健保署石崇良認為，這有其必要性，如一個診次收治一百多人，平均每患者診療時間僅二、三分鐘，這代表病情單純，理應下轉至地區醫院、基層診所。

石崇良接受本報專訪時，提出「個別醫院總額」上路後的四大配套措施。首先下半年起，重新修訂醫師診療費，針對大型醫院醫師門診設定一般、複雜兩個給付標準，如患者病情複雜，需花較多時間診療分析，將給予更多診療費。

目前醫學中心門診收治一名患者，診療費僅約兩百多元，低於基層診所，連教授級醫師也是如此。石崇良表示，為鼓勵醫學中心盡量多收治病情嚴重的患者，未來複雜個案的診療費，希望可調高至六百多元。

第二，考慮延長慢性處方箋，目前慢性處方箋為三個月一期，針對病情穩定的慢性病患者，將考慮延長，評估到六個月。第三是嚴格要求各大醫院監測初診患者人數及病情輕重，以利做好分級醫療。

第四，未來民眾如果未經轉診就至大醫院掛號，將研議提高門診基本部分負擔，持轉診單者則負擔持平，或是調降，希望大醫院門診只收轉診病人，輕症個案則交給社區網路照顧。

為了個別總額，各家醫院擬定因應措施，石崇良表示，樂觀看待，以前醫院習慣衝量，吃著大鍋飯，現在醫院必須先處理內部。不過，健保署一定嚴格把關，不會讓有需要至大醫院就醫的患者進不了門、掛不上號。

衛福部健保署台北業務組長李純馥表示，正嚴密監控醫院關床、衝量、急診壅塞及開立藥物、檢驗檢查等指標。新制上路難免有陣痛期，民眾如自覺就醫權益受損，可撥打健保諮詢服務專線。

健保署 患者 醫師

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