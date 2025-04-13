個別醫院總額上路 各醫院且戰且走 憂重症病人湧入

四月一日起，健保個別醫院總額新制全面上路，台北區醫學中心服務量能大，且為難重症最後一線，被認為首當其衝。實施近半個月，目前包括台大、台北榮總、三總等北市的醫學中心皆強調不會拒收病人，台大醫院院長吳明賢將新制列為「今年最大挑戰」，台大己啟動觀察機制，觀察重點為重症病人是否因外院拒收而集中至台大醫院。

個別醫院總額新制也被稱為「小總額」，要求各醫院年度健保點數不可超過前一年，超過將打折，甚至不予給付，也就是「斷頭」；也限定醫學中心門診占比不得超過百分之五十五。

今年一、二月，台北區各醫學中心醫療服務量明顯下降，部分原因受年節休診影響，但也不排除因應「小總額」自行開始減量。也有中部醫學中心員工私下表示，院方針對部分科別祭出「限掛卅號」，建議親友轉至其他醫院看診。

外傳台大醫院祭出「門診績效制」，門診掛號病人愈多，醫師的績效愈差，每診百人以上，績效歸零，盼藉此抑制門診量。但台大醫務秘書陳彥元表示，這並非因應小總額而推出，健保給付醫師門診診察費本就依病人數量遞減，行之有年，院方去年開始訂出相關規定，醫師門診病人看得愈多，績效與診察費均會打折。

身為國軍醫院體系的三總也表示，目前配合政策進行，待今年第二季結束後再視狀況調整。三總醫師則表示，目前「且戰且走」，但院內宣導「以重症為主」，將症狀穩定的輕症患者下轉至基層院所等。馬偕醫院則表示，目前讓穩定的慢性病下轉，但若真的病人要來，如使「斷頭」也得要看，不會把病人趕走。

吳明賢發布院內信，將醫院總額比喻為「灰犀牛效應」，為顯而易見且發生率高，卻常被忽視的寄存威脅。他也表示，為了分級醫療及國家健保永續經營，「知其不可而為之」，台大救死扶傷核心目標不變，但作法上「無法以不變應萬變」。

即便信中暗指改變即將來臨，但多名台大醫師私下表示，比起外院開始限號，院方做法「已算仁慈」，還未祭出任何強制措施，也未要求醫師改變看診模式。台大醫院門診部主任王宗道表示，已著手監測院內病人收治情況，並進行分析，預計觀察一整季，若有應變必要，再提出相關措施，「目前先按兵不動。」

一位台大醫師指出，院方做法還算有人性，僅由院長向院內同仁公告新制，提醒醫師留意，但並未實際要求掛號人數不得超過一定數量，實務上台大醫院病人多，「稍有動靜就會被罵」，不太可能採取「限號」措施應變。不過，目前已傳出許多醫院以限號方式因應，未來病人恐會湧向台大醫院，導致「斷頭」現象發生。

陳彥元說，台大風氣自由，沒有任何因應個別醫院總額制的硬性政策，也未要求門診減量，院方持續透過轉診中心，將輕症、慢性病患轉診至配合的地區醫院、區域醫院或醫療體系分院，同時將過去必須住院觀察一、二日的手術，改為單日手術，並將鼓勵適合接受居家醫療方案的病人，在家中接受照顧。