醫界爆亂象…開藥考慮利潤 扭曲醫療生態

中南部各大醫院「個別醫院總額」上路多時，早已擬妥配套，就有醫學中心在醫師看診螢幕巧妙地提示，於每一藥物前標示符號，「◎」建議優先選用（因藥價差高、利潤高），並強調「敬請開立藥品時，同時考慮醫療經濟學之成本效益」。

該醫院主任級醫師表示，「▲」代表藥物成本次高、「※」則是藥品成本最高，這些提示雖無強制性，但每季院務會議時，如該科別的績效較差，勢必遭到檢討，在這種氣氛下，大部分醫師當然習慣勾選「◎」類藥物。

至於罕病藥物，對醫院來說，宛如賠錢貨，占了總額，幾乎沒有藥價差可言，該院就將這類昂貴藥物列入臨時採購名單，採取事前申請，由醫師提出報告，但依照慣例，幾乎都會被打回票。從其他醫院轉介過來的罕病患者，該院能推就推，告知該院尚未備藥，建議至某公立醫學中心。

南部某醫學中心醫師表示，在實施小總額後，醫療生態逐漸遭受扭曲，自費項目較多的外科成為醫院發展重點，至於兒科、內科，因單純開藥，幾乎沒有手術，成為院內弱勢科別，常被提醒，如果診次超過警戒值，就必須停止收治患者。

愈來愈多醫院實施「醫師小總額」，讓醫師擔起管理之責，每月、每季看診及手術等醫療給付點數均設有上限，如超過上限，可能被迫休診、休刀。一名醫師無奈地說，若每家醫院都比照辦理，患者就醫困難度變高。

對於個別總額，服務於某大型醫療體系的醫師同樣感受深刻。他表示，連續假期各分院是兩樣情，已執行小總額的分院常以「體恤醫護人員」為由，宣布停診。未執行小總額的分院則以「照顧在地居民」為由，照常看診，箇中原因，醫師們心照不宣。

值得注意的是，個別總額全面上路後，掛號難度變高，有醫師提醒，患者務必「跟好車」，只要某次未到診，可能很難掛上門診，須至門診現場等待加號，或是自費看診，每次掛號費用兩三千元起跳。