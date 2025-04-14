健保署配套…複雜個案診療費 下半年擬增

新制上路，大型醫院合理地限制醫師門診量，已成趨勢。對此，健保署石崇良認為，這有其必要性，如一個診次收治一百多人，平均每患者診療時間僅二、三分鐘，這代表病情單純，理應下轉至地區醫院、基層診所。

石崇良接受本報專訪時，提出「個別醫院總額」上路後的四大配套措施。首先下半年起，重新修訂醫師診療費，針對大型醫院醫師門診設定一般、複雜兩個給付標準，如患者病情複雜，將給予更多診療費。

目前醫學中心門診收治一名患者，診療費僅約兩百多元，低於基層診所，連教授級醫師也是如此。石崇良表示，為鼓勵醫學中心盡量多收治病情嚴重的患者，未來複雜個案的診療費，希望可調高至六百多元。

第二，考慮延長慢性處方箋。目前慢性處方箋為三個月一期，針對病情穩定的慢性病患，將考慮延長，評估到六個月。

第三是嚴格要求各大醫院監測初診患者人數及病情輕重，以利做好分級醫療。

第四，未來民眾若未經轉診就至大醫院掛號，將研議提高門診基本部分負擔，持轉診單者則負擔持平，或是調降，希望大醫院門診只收轉診病人，輕症個案則交給社區網路照顧。

為了個別總額，各家醫院擬定因應措施，石崇良表示，以前醫院習慣衝量，現在醫院須先處理內部。不過健保署一定嚴格把關，不會讓需至大醫院就醫的患者進不了門、掛不上號。