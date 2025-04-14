醫院個別總額 台大憂「灰犀牛效應」

健保個別醫院總額於四月一日上路，不少醫院院長對內信心喊話，台大醫院院長吳明賢將此新制比喻為「灰犀牛效應」，但只能「知其不可而為之」。成大醫院院長李經維強調，接二連三的試煉、考驗，「不免讓我們有些困惑、不安、甚至質疑我們該何去何從？」感謝同仁共體時艱。

健保署實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，全國各區陸續實施，台北區於第二季上路，各大醫院均有其個別總額，醫學中心門診占比需低於百分之五十五，門診成長率如超標，給付將被打折，甚至不予給付。盼藉此落實分級醫療。

台北區某醫學中心高層說，小總額制度讓每家醫院必須斤斤計較醫療服務量，但為了墊高明年總額基準，即使沒賺錢，也必須精準地衝量，達到最大效益。如果遵守遊戲規則，自家小總額成長有限，幾年後，「大」醫學中心就可能變成「小」醫學中心。

為了因應新制，外傳台大醫院祭出「門診績效制」，收治愈多門診病人，醫師績效就愈差，每診如超過百人，績效歸零。不過台大醫務秘書陳彥元表示，院方去年訂出規定，醫師門診病人看得愈多，績效與診察費就會被打折，並非為了小總額才推出的措施，

三總醫師私下表示，最近院內宣導「以重症為主」，將病情穩定的輕症患者下轉至基層院所等。馬偕醫院採相同作法，情況穩定的慢性病下轉，但如果輕症病人前來掛號，即便「斷頭」也得要看，不會把病人趕走。

為因應此新制，吳明賢發布院內信函，將醫院總額比喻為「灰犀牛效應」，這是今年最大挑戰。但為了分級醫療及國家健保永續經營，「知其不可而為之」，台大救死扶傷核心目標不變，但作法上「無法以不變應萬變」。

多名台大醫師表示，院方作法「已算仁慈」，尚未祭出任何強制措施，也未要求醫師改變看診模式。但令人擔心的是，已有大型醫院實施限號，未來病人恐將湧向台大醫院，人數一多，恐導致「斷頭」，損及醫院營收。為此，台大醫院也啟動監控機制，嚴密觀察到院的重症病人是否因其他大醫院拒收，最後才至台大就醫。

成大醫院早已執行個別總額，理應經驗豐富，但李經維日前發布院內公開信提及，為因應人力供需壓力，實施諸多改善措施，其中「啟動臨床作業容量的調整，讓辛勞單位輪流休養生息」，這需兼顧「民眾需求、社會期待，暨財務承受力」。