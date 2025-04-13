全台豪大雨致停電 台電：連夜冒雨搶修、加速復電

受鋒面過境影響，昨(12)日入夜後全台各地降下豪大雨，伴隨雷擊及強風現象，影響電力設備故障。北部因345kV輸電線路跳脫，導致部份地區發生壓降。此外，從北到南受強降雨影響，一度造成超過5萬戶停電。台電強調，豪大雨易導致配電線路斷線及設備跳脫，台電同仁不畏風雨第一時間趕赴現場，徹夜搶修，只為盡速復電，努力將停電對民眾造成的不便降到最低。

昨日晚間8時16分及9時23分北部地區受豪大雷雨影響致輸電線路之架空地線受損，造成345kV輸電線路龍潭～竹工白線跳脫。台電輸電系統因有雙迴路設計持續正常供電，惟部分地區有發生短暫電壓驟降；經過台電漏夜搶修，受損線路已於今日下午4時30分修復。

台電公司表示，昨晚強風豪雨另造成數起樹木碰觸配電線路致斷線，雷擊亦造成設備故障。截至今日清晨，全台包含新北、桃園、台中、嘉義、高雄等地區總計發生25件停電事故，影響逾5萬用戶。台電同仁獲報後立即派員前往，風雨無阻連夜搶修，力求將停電影響降至最低，今日上午已全面復電。

台電指出，電網設備易受極端氣候發生故障，影響部分地區停電，台電將持續加強配電設備維護點檢，減少事故發生頻率，降低對民眾用電影響。對於輸電線路事故影響電壓驟降，造成用戶不便，台電深感抱歉，後續將強化供電設備巡視，努力減少類似事件發生。