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兩廳院Taiwan Week再啟航 22國表藝策展人訪台

中央社／ 台北13日電

國家兩廳院今天起舉辦第2屆Taiwan Week兩廳院台灣週，攜手大台北地區5場館推出15檔演出，邀請全球22國48名國際策展人、藝術總監齊聚台灣，助攻藝術台灣隊登世界舞台。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今晚在開幕活動中致詞表示，Taiwan Week兩廳院台灣週精選15檔節目，不僅展示台灣當代表演藝術在形式上的創新，也深入探討各類社會及文化議題，希望透過與國際夥伴分享台灣的獨特故事、感受及對世界的關懷，期待台灣的表演藝術能再次於國際舞台發光發熱。

劉怡汝表示，2025年的Taiwan Week兩廳院台灣週，不僅是一場藝術的呈現與交流，更是一場關於社會、文化與未來的深刻對話。

15檔節目中涵蓋轉型正義、性別、自我與文化、科技革新及自然永續等主題，反映此刻台灣與世界關心的社會議題。今年也加入兩項交流計畫，包括與愛爾蘭都柏林舞蹈節及法國里昂雙年舞蹈節三方合作的「領航計畫2.0」，以及攜手東南亞藝術組織ArtsEquator的「藝評學人計畫」。

亮點節目包括陳芯宜「無法離開的人」，融合多名白色恐怖政治受難者的經歷，藉VR沉浸式體驗喚起不同世代對這段歷史的共感。

魏海敏與王嘉明的「女王的名字」回望中國歷史少數的女性統治者慈禧太后的生平，從劇場出發討論其歷史地位。

布拉瑞揚舞團「我．我們」第二部曲，從排灣族語中象徵思考的詞語puqulu出發，挑戰各種關係的詮釋。

河床劇團「之間」以XR沉浸式劇場，融合現場表演者與虛擬實境打造數位奇觀，帶領觀眾探索生命與死亡。

雲門「定光」讓舞者成為聲音、動作和自然的連結，令觀眾沉浸於自然的饗宴。

到場的國際策展人包括柏林藝術節（BerlinerFestspiele）表演藝術季藝術總監橋本裕介（YusukeHashimoto）、葡萄牙瑪麗亞二世國家劇院（TeatroNacional D. Maria II）藝術總監佩德羅．佩尼姆（PedroPenim）、英國倫敦南岸中心（Southbank Centre）節目部經理阿倫．萊特（Aaron Wright）等人。

其他還有加拿大PuSh國際表演藝術節（PuShInternational Performing Arts Festival）藝術總監嘉布瑞爾．馬丁（Gabrielle Martin）、京都國際舞台藝術祭（Kyoto Experiment）聯合總監川崎陽子（YokoKawasaki）等人，將出席這次活動。

Taiwan Week兩廳院台灣週從今天起到4月19日，地點除兩廳院之外，還包括台灣戲曲中心、台大遊心劇場、國家人權博物館、雲門劇場及北藝中心等。

兩廳院 劇場

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