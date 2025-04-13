羅東博愛醫院器官移植遭影射攻擊 衛福部、器捐中心回應了

歌手Tank（呂建忠）日前公開自己在中國成功移植心、肝，引發外界對於中國大陸器官移植的熱烈討論，但宜蘭羅東博愛醫院因創辦人孫女嫁給中國前政治委員薄熙來長子薄瓜瓜，再加上該院不久前開始做器官移植服務，卻遭人惡意連結，被指是中國大陸「器官移植平台」一員。對此，羅東博愛醫院昨天發出聲明，駁斥相關不實言論，並強調所有器官移植流程完全遵循台灣的法律和規範，確保透明與公正。

對此，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌說，國內對於器官捐贈、手術嚴格把關，包括區域網絡、藥物追蹤及無償捐贈等層層把關，依目前的嚴謹度應不會在台灣境內出現利用境外器官移植的可行性。

蔡宏斌指出，更何況羅東博愛醫院現在與雙和醫院於器官移植方面合作，雙和醫院院長李明哲為目前推廣中心的董事長，在器官捐贈方面把關十分嚴格、盯得很緊，博愛醫院是以勸募網絡為主，並非以移植手術為主。

「國內對於器官捐贈的法規十分明確，不會有這樣（採用中國器官移植）的事情。」衛福部次長林靜儀說，在台灣器官捐贈為無償捐贈，且有相關排序等評估方式，但有部分國人尋求到其他國家進行器官移植，提醒應注意相關器官來源及感染風險，這部分須請大家多加小心，而國內有些醫師擔任器捐仲介角色，此已違反我國相關器捐法規。

至於，外界憂心，這件事會影響國內器捐風氣？林靜儀說，可能是中國在器官移植令人憂心，但國內器捐已是長期及完善制度，而器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心也長期推廣及勸募，「應該不會影響」，因此，外界不必要指涉國內醫院可能是中國「器官移植平台」的一員。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心更發出六點聲明，希望民眾不要對器官捐贈產生不必要的疑慮，聲明如下：