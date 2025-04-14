健康名人堂／事後避孕藥 應改指示用藥？

黃金舜：落實婦女權益 88國列指示藥品 台灣不應落人後

黃金舜

近期緊急事後避孕藥轉類再次引起社會關注。「左炔諾孕酮（Levonorgestrel）」已被88個國家列為指示藥品，我國是仍列為處方藥的35個國家之一。我國於2016年公告將緊急事後避孕藥轉類為指示藥物，卻一直未施行，基於國家健康政策、用藥安全或婦女權益，都應該落實。

緊急事後避孕藥無須處方箋為國際共識，歐洲緊急避孕聯盟今年1月發表「緊急事後避孕藥的重複使用」，認為不應限制婦女取得該藥品；世界衛生組織於2024年發布「世界衛生組織對自我照護的建議─使緊急事後避孕藥無須處方箋即可取得」，將緊急事後避孕藥的取得納入自我照護（Self-Care）範疇，並提出相關指引。

國際醫藥界對婦女無須經處方取得緊急事後避孕藥，已有共識，WHO更提及部分研究證實，提高緊急事後避孕藥之可近性，能降低年輕婦女（19歲以下）墮胎率。

今年2月，美國民主倡議與研究組織「自由之家」公布全球自由度報告，100分為滿分，台灣獲94分，為亞洲地區榜眼；2024年報告指出，2023年爆發的MeToo運動，促使同年7月通過性別平等工作法、性騷擾防治法、性別平等教育法等「性平三法修正案」三讀，並於去年3月8日婦女節施行，此為我國人權保障的重大里程碑。

但婦女遭受性暴力等犯罪時，除了遭受身心靈重大打擊，更需要面對意外懷孕風險，在實務案例上，有許多被害人第一時間並非選擇對外求助，而有「覺得自己很髒」等負面想法，有時也難以顧及非預期懷孕風險，甚至有嘗試民間偏方試圖避孕，卻對身體造成更嚴重傷害。

去年我曾兩次投書，主張緊急事後避孕藥轉類，係落實「消除對婦女一切形式歧視公約」中第12條第1項、第16條e款等，對婦女生育權保障，也有婦女團體分別於2016、2024年兩次調查，皆顯示7成民眾支持緊急事後避孕藥轉類指示藥。

我身為長年於社區藥局執業藥師，建議配套措施可參考世界藥學會等發布的「依據科學證據與人權角度發放緊急事後避孕藥：藥師的角色」，包括：應確保緊急事後避孕藥隨時有存貨，提高可及性；向婦女告知各種緊急避孕方式；若法規允許，以貼紙等形式標明「緊急避孕友善藥局」；確保隱私與保密性、使用多種語言工具以提供緊急避孕資訊等。

事後避孕藥由處方藥改為指示用藥，為台灣婦女權益保障的未竟之路，執政者應有足夠勇氣與承擔，推動國家政策朝正確方向前進。（作者黃金舜為總統府國策顧問、藥師公會全聯會理事長）

黃建霈：應由醫師開處方 將風險降到最低 追蹤效果、副作用

黃建霈

事後避孕藥又稱緊急避孕藥，原理是服用高劑量的雌激素、黃體素干擾體內荷爾蒙，減少受精卵著床機率，對身體有相當影響。因為高危險性、高副作用，所以並未列入常規使用。高便利性、高自主性不該是開放與否的主要考量，因為需要把關，將風險降到最低。

目前市面常見的事後避孕藥，成分為Levonorgestrel 1.5mg，引發亂經性出血比率達10%以上，且避孕失敗風險，24小時內5%，48小時約15%，72小時43%，逾72小時不建議使用。因為可能避孕失敗，用藥後一定要追蹤，避免意外懷孕而不自知，甚至有超過1%子宮外孕，破裂後可能大量出血、發生過好幾起死亡案例。

要正確使用事後避孕藥，需要診斷、開立處方、追蹤效果及副作用，一旦失敗或出現嚴重副作用，需要進一步處理及治療，這些都需要醫師的專業，所以必須由醫師處方開立。

臨床上曾發生青少女錯把兩周前出血當成月經，其實已懷孕而不自知，後又有未保護性行為，未就醫自行購買緊急避孕藥，其後有少量出血當正常，因為藥物仿單上寫可能有此副作用，對輕微腹痛不以為意，後竟發生子宮外孕破裂，導致大量內出血，必須切除輸卵管，損及生育力。

身為婦產科醫師，在告知青少女此狀況時，若看過她懊悔的表情，相信大家跟我一樣一輩子都不會忘記。她以為吃事後避孕藥一定不會懷孕，甚至懷孕都不知，繼續吃事後避孕藥，也不知要去醫療機構追蹤。醫者父母心，實在不願看到這樣的情況，一再發生在我們的下一代。

若因獲得藥物的方便性主張開放，在台灣這個全球就醫最方便且價格最便宜的地方，真沒聽過有人在48小時內，因找不到醫療機構而拿不到事後避孕藥。國外因就醫不便且價錢高昂，影響大於直接去藥局買藥的危險性，所以開放。台灣有世界第一的健保及醫療體系，不必跟其他國家一樣，降低自己的服務水準。

也有人主張，現在也到處都買得到，不如開放吧。但毒品影響人體健康，市面上也有人買得到，這樣也要開放嗎？政府應該禁絕違法。事後避孕藥容易取得，又沒有適當教育，會使大家錯把緊急補救當常規，其費用較安全性更高及避孕效果更佳的常規避孕藥還貴。

不戴保險套也可能造成性病傳染，這是雙重避孕的重要。事後避孕藥的管理，絕對不只有藥物使用，主管機關應制定正確方案，並責成第一線醫療人員協助民眾改變個人不良習慣，而非只有方便給藥，甚至坐視違法不管，讓不對的事重複發生，積非成是。（作者黃建霈為台灣婦產科醫學會秘書長、台北馬偕紀念醫院婦產科部主任）