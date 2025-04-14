健康你我他／醫護人員親切貼心 最佳安定力量

急診室的壅塞早已成為醫療體系的一部分，無論是突發病症、意外傷害，每位患者與家屬都希望能盡快獲得救助，然而，現實往往是漫長的等待，焦急與無助在空間裡蔓延。

一日清晨，年逾八旬的媽媽因趕著上廁所，不慎從床上跌倒，右手腕劇痛難以動彈，就近至骨科診所X光檢驗後發現斷裂、變形，醫師開轉診單讓我們至大醫院就診，抵達急診室時，映入眼簾的是長廊擁擠的病床與人潮，媽媽忍痛等待，忍不住輕聲地說：「好痛！」趕緊向護理師反映，她安撫我們並承諾請醫師來。

不久後，護理師協助將媽媽躺臥的床推至診間，急診醫師細心檢查後，用台語說：「要先喬一下，一開始可能會有點不舒服，但後面會好很多喔。」媽媽緊張地點頭，醫師三兩下熟練地喬，媽媽明顯鬆了口氣。「阿姨，別擔心！等有病房時，骨科醫師會盡速安排手術，妳的右手就會好轉，恢復正常生活。」感謝醫師親切的話語，讓媽媽的緊張和疼痛感減緩。

等待病房的時間漫長，儘管過程煎熬，醫護人員的貼心關懷，讓這趟漫長的等待多了一份溫暖，感恩一切如急診室的那位醫師所言，媽媽在隔天早上等到了病房，下午隨即安排開刀手術，目前右手已在穩定修復中。

謝謝專業且有同理心的醫護人員，為當時待在急診室的我們，注入了一分安定的力量。