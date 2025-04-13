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明晨低溫僅12度！白天回暖飆30度好天氣 周五鋒面到再變天
明天白天開始回溫，但清晨受到輻射冷卻影響，北東低溫僅12至14度，中央氣象署預報員陳姵安表示，周四前各地大致為晴到多雲的好天氣，高溫上看30度，日夜溫差較大，周五至周日受外圍雲系影響，降雨明顯。
陳姵安說，明（14日）東北季風減弱，水氣明顯減少，周四（17日）前各地晴到多雲，僅東南部及恆春半島有局部短暫雨，東北部及東部周二至周四有零星短暫雨，降雨情形均不顯著。
周五至周日（18至20日）有鋒面在台灣北部海面，受外圍雲系影響，降雨明顯，中部以北地區、東北部、南部山區有局部短暫陣雨，東部、東南部有零星降雨，其他地區多雲。
溫度方面，陳姵安表示，明天明天白天回溫，但清晨受輻射冷卻影響，北部、東北部低溫僅12至14度，東部15至16度，南部18至19度。明天白天北部、宜蘭高溫約26至29度，中南部29、30度，日夜溫差大，東部24、25度。
周二至周四（15至17日）白天風向轉偏東北風，北部、東北部高溫略低為24至26度；周五至周日鋒面接連通過北部海面，水氣增加，但對溫度下降不多，各地溫度約20至31度。
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