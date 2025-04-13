年輕人也會心肌梗塞！醫：這族群要小心 血管易阻塞

根據衛福部112年統計，心臟疾病是國人第二大死因，其中，心肌梗塞的致死率持續攀升。台灣心肌梗塞學會理事長暨北醫附醫心臟內科主治醫師黃群耀表示，每年約1萬7千人罹患心肌梗塞，且發病年齡有年輕化趨勢，除了黃金救治時間是關鍵，民眾更要注意生活型態，遠離三高、肥胖、抽菸等危險因子。

黃群耀指出，一旦心肌梗塞發作，治療出院後約10%有死亡風險、5%有復發風險、2%可能急性中風，顯示即使病癒，仍要積極調整生活型態。過去，心肌梗塞好發族群為大於45歲的男性及大於55歲的女性；依數據分析，目前患者約44%為45至60歲的族群，近幾年來，30多歲的心肌梗塞患者也愈來愈常見。

「菸品中的尼古丁，會加速動脈硬化，逐漸形成粥狀斑塊，產生血栓、造成心肌梗塞。」黃群耀說，菸害威脅心血管健康，只要及早下定決心戒菸，可預防致病、避免心血管疾病的發生，包括有助於降低罹患失智症的風險。

台灣自91年起，提供戒菸服務，101年推動二代戒菸計畫，111年取消戒菸藥品部分負擔，並於112年實施新的戒菸服務制度，提高補助鼓勵讓更多人參與。國健署菸害防制組組長羅素英表示，113年提供11萬6996人戒菸服務，共計約43萬518次；其6個月點戒菸成功率達29.9%，推估幫助超過3.5萬人成功戒菸。

台灣心肌梗塞學會響應國健署戒菸政策，今天上午舉辦TAMIS國際心肌梗塞研討會的「戒菸論壇」，促進跨領域交流，推廣戒菸服務並提升效益。黃群耀說，今年首度嘗試國際接軌，邀請34位外賓，韓國翰林大學聖心醫院心臟科教授Sang-Ho Jo分享「韓國戒菸臨床指引的啟發與實踐」，說明韓國戒菸服務臨床指引的訂定過程及臨床經驗。

在新興菸品部分，台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然分享「新型菸品的誘惑：戒菸路上的新問題與對策」，講授新興菸品的危害。他強調，新興菸品無法幫助戒除傳統菸品，且會加重傷害民眾健康，鼓勵個案戒菸應尋求專業協助，提高戒菸成功率。

心血管照護涵蓋戒菸，黃群耀呼籲，心血管專科醫師共同投入推動戒菸宣導及服務，讓「戒菸門診」轉型「 門診戒菸」，使心血管疾病照護能從治療往預防推進，讓心血管疾病病人照護更加全面與完整。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康