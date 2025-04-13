快訊

斗六工安意外2工人是兄弟 沼氣中毒雙雙身亡…是否為相救釀意外待查

關稅豁免消息一出…亞洲科技股有望大漲 但仍將面臨混亂一周

中榮護理師離職率比全國低一半 院長親揭原因是這個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供
台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供

台中榮總去年護理師離職率僅5.85%，遠低於全國的11.73%，院長傅雲慶說，人才永續是維持醫院穩健經營的關鍵，面對醫護人力短缺，該院積極發展數位與智慧醫療，提升醫療效率並降低人為錯誤，營造友善護理職場是主要原因。

他分享，在環境永續方面，該院2021年起改善電梯機電系統，加設電力回生系統、智能電梯系統，以優化電梯使用效能，最大可減少能源耗損20%。

同時也管理能源汰換高耗能設備，2021、2024年以ESCO方案汰換冰水主機，每年省電250萬度。另積極汰換使用LED燈具已達2萬4千餘盞，占全院80%，約節省64萬度電。

傅雲慶說，醫療永續發展是一項長期挑戰，夥伴關係扮演著關鍵角色，醫界的團結與合作，是推動永續發展的重要基石。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）號召成立的「台灣氣候與健康聯盟」今舉辦首場會員大會，以「院長永續講堂」為主題，傅雲慶在會場中發表演說。有來自全台50家醫療機構首長及代表以及近200位學者參與。

大會邀請衛生福利部次長林靜儀、台灣醫院協會李飛鵬理事長、中華民國醫師公會周慶明理事長及台中市醫師公會王博正理事長出席。

台灣氣候與健康聯盟去年8月成立，由台灣永續能源研究基金會簡又新大使擔任理事長，集結台灣各大醫院、醫療公協會，目前擁有62家會員機構，期望發揮醫療專業與影響力，共同邁向淨零排放目標。

台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供
台中榮總傅雲慶院長(左一) 總統府陳志鴻國策顧問(左二) 台灣氣候與健康聯盟簡又新理事長(右二) 台灣永續能源研究基金會周麗芳秘書長，共同出席院長永續講堂。圖/台中榮總提供

永續 醫師

延伸閱讀

咆哮罵哭護理師瘋狂按鈴 台中住院男辯：疼痛難耐才心態炸裂

薪資公開才能跟健保合作？ 醫界炸鍋批健保署「霸道」

暴力「廣末涼子們」釀護理人力危機 衛福部：最重關3年

獨／女護理師關心病患竟遭毆打 基隆長庚證實：已驗傷報警

相關新聞

明晨低溫僅12度！白天回暖飆30度好天氣 周五鋒面到再變天

明天白天開始回溫，但清晨受到輻射冷卻影響，北東低溫僅12至14度，中央氣象署預報員陳姵安表示，周四前各地大致為晴到多雲的...

豪大雨助攻！石門水庫最快今晚滿庫 創桃竹3水庫皆滿水位

桃園市昨晚至今天清晨豪大雨勢來襲，石門水庫集水區降雨大增300萬噸，水量持續入流進帳，至今天下午3時，水位飆高距滿庫，僅...

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

華航今（13）日CI753台北飛往新加坡航班，早上依表定時間起飛後，飛行到一半卻突然折返，轉降高雄小港機場。目前該航機仍...

肥胖會讓人變笨？研究表示：傷的不只是腰圍，還有大腦

肥胖的影響，可能遠比你想的更深層。除了外觀改變、增加代謝疾病風險，越來越多研究顯示，肥胖還會「偷走」你的思考力。從記憶力、專注度到學習能力，肥胖對大腦的影響猶如慢性毒素，正在悄悄侵蝕你的認知功能。

益生菌的好幫手！專家曝「多1步驟」助腸道消化還可抗癌

料理時切開大蒜，總會先聞到一股嗆鼻的氣味，不少人忍不住打噴嚏。但這股味道，其實是來自大蒜的「秘密武器」──大蒜素（Allicin）。研究指出，大蒜素具有強力的抗菌效果，對幽門螺旋桿菌、金黃色葡萄球菌等壞菌具抑制作用，甚至還有助於促進免疫反應及抗癌。

53歲罹患巴金森覺得人生完了 她靠這些事與病共處15年

今年68歲的麗玉姐，走路稍微緩慢、身體向前微傾，外表看起來只是一般的老化症狀，其實她已經與「巴金森氏症」共處15年了。經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。