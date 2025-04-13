每年春天眼睛就出事 嚴重恐慢性發炎 自保五招學起來

時序進入春天，近期天氣不穩定，並又到了花粉症肆虐的季節，許多民眾感受到眼睛又紅又癢。衛福部食藥署「藥物食品安全週報」指出，眼睛又紅又癢恐為「過敏性結膜炎」，由於眼睛結膜接觸空氣中的特定過敏原，如植物的花粉或孢子等，以致產生發炎反應，使眼睛分泌組織胺及其他發炎因子，造成眼睛充滿血絲、水狀分泌物增加，或是眼睛乾癢、有異物感等症狀。

食藥署表示，減緩過敏性結膜炎不適的五大方法，首先，眼睛又紅又癢，應先使用人工淚液沖洗眼睛，降低過敏原及發炎因子濃度，也可以使用含抗組織胺、血管收縮劑及非類固醇抗發炎成分的眼藥水，減緩眼睛紅腫及搔癢症狀，但為較嚴重過敏反應時，建議加上口服類固醇及其他免疫抑制劑。或透過冷敷減緩眼睛不適，但切忌用力揉眼睛，以免誤傷角膜或造成急性結膜水腫。

其次，遠離過敏性結膜炎，必須避免接觸過敏原，如花粉、孢子、灰塵等外在因素，以降低慢性結膜炎的發生。第三、配戴隱形眼鏡引起的物理性摩擦及鏡片保存液的化學刺激，也容易導致結膜水腫，若已有過敏性結膜炎的人，應建議避免配戴隱形眼鏡，減緩眼睛的負擔。第四、過敏性結膜炎也與體內免疫系統有關，應養成規律運動習慣，改善身體免疫狀況，減緩過敏症狀的發生。

最後，食藥署提醒，過敏性結膜炎需依臨床症狀給予適當治療，並依眼科醫師的診斷結果給予藥物，切勿自行購買眼藥水，如使用醫師給予的眼藥水及眼藥膏，於開封後一個月未使用完畢則應丟棄，使用後出現不適也應盡速就醫，避免錯過最佳治療期，以免造成眼睛更多傷害。