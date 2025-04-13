台灣書法藝術大師林家同揮毫「無盡藏」 驚豔南韓首爾

韓國首爾亞細亞藝術展迎來歷史性一刻。台灣書法大師林家同獲韓國文化藝術研究院邀請，於亞細亞藝術展開幕式現場，揮毫大型書法「無盡藏」，成為第一位在韓國美術舘首爾亞細亞藝術展覽會上書法揮毫的台灣書法名家，也開啟台韓藝術交流新里程碑。

這場特別展演籌備十多月，主辦單位突破過往慣例，首次將開幕式現場揮毫位置留給外國藝術家。包括林家同、加拿大書法家何自強、日本書道畫家代表宮田天風、東洋書道院會長宮本烏城、大陸書法家代表盛敦榮、澳門書法家歐志祺、香港書法家代表黃約翰、韓國書法家代表金善子等，都出席這場盛會。

林家同為財團法人台中市台灣家同文化藝術基金會創辦人暨執行長，也是中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會創會總院長，此次應邀出席開幕式，也代表基金會前往韓國交流。

開幕式中，林家同手持特製狼毫筆，在宣紙上以行草體書寫出「無盡藏」三字，創作過程吸引數百位韓國書法藝術愛好者駐足觀賞。

創作時，林家同選擇以蘇軾《赤壁賦》的「無盡藏」為創作主題，在短短數分鐘的揮毫中，以濃墨瞬間舞動筆勁於特製宣紙上，「無」字起勢筆勁如雷霆萬鈞、呈現騰雲之勢。

筆程之中，「盡」字又時而似清風拂柳慢慢滑過，最後「藏」字如林懷民雲門舞者的婀娜之姿，舞藝入筆，氣勢舞動之快速筆勁，虛實合一，成就「留白不白」「留白不空」的禪易境界。

如此心靈與筆到之處所勾勒出的靈動，林家同堪稱把草書的奔放與行書的流𣈱完美融合，呈現獨樹一格的台灣家同式藝術化書法。而面對此情此景，現場數百位觀賞者幾乎人人目不轉睛，臉部表情俱是驚艷。

林家同表示，「無盡藏」三字出於蘇軾《赤壁賦》，「風月無邊，取之無禁、用之不竭，乃造物者之無盡藏也。」是體現蘇東坡面對人生的悲歡離合時、所抱持的豁達人生觀。

「無盡藏」又暗合佛教《金剛經》所言「應無所住而生其心」，讓身處紅塵中的人們，有不被紅塵所困的智慧。

林家同也提到，在揮筆之中特意留下的飛白之處，融入佛教「般若」（智慧）之說，意為「留白並非白、處處見般若」；而他透過書法作品把哲學思想「視覺化」，也引發在場韓國觀眾的深刻共鳴。

林家同指出，「這一場揮毫，不是我個人的成就，而是台灣書法藝術被世界看見的開始。」

韓國書藝學會主席姜會長與各專家評論，林家同將書法技藝提升至「動態冥想」的境界，每一筆都是呼吸氣韻的延伸。

尤其就他對最後「藏」字的飛白處理，認為雖留下一片空白處、卻見其氣韻延伸，而使後續餘韻無窮；正呼應了老子「大音希聲，大象無形」的道家哲思。

「無盡藏」的真跡，也將收藏於首爾亞細亞藝術展場，作為台韓藝術交流的見證；正如作品所示，藝術是無價的寶藏、更是未來歷史的無上智慧。