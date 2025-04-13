鋒面遠離陽光露臉 氣象署：注意日夜溫差大

鋒面通過讓昨晚各地均陸續颳風下雨，中央氣象署今天表示，鋒面與東北季風逐漸遠離台灣，天氣回溫，好天氣預計持續至17日，預計18日後水氣才會再次增加。

昨晚的驟雨讓人感受天氣的多變，桃園石門水庫集水區降雨大增300萬噸，接近滿庫水位。今天鋒面遠離，大台北下午陽光露臉，讓外出民眾感覺溫暖不少，下周天氣大致穩定降雨少，早晚仍有溫差，中央氣象署預報員陳姵安指出，明天清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大，明天水氣減少，氣溫明顯回升，好天氣預計持續到周四，周五之後水氣再明顯增加。 昨晚的驟雨讓人感受天氣的多變，今天鋒面與東北季風逐漸遠離台灣，台北街頭陽光露臉，氣溫回升。記者潘俊宏／攝影