鋒面遠離陽光露臉 氣象署：注意日夜溫差大
鋒面通過讓昨晚各地均陸續颳風下雨，中央氣象署今天表示，鋒面與東北季風逐漸遠離台灣，天氣回溫，好天氣預計持續至17日，預計18日後水氣才會再次增加。
昨晚的驟雨讓人感受天氣的多變，桃園石門水庫集水區降雨大增300萬噸，接近滿庫水位。今天鋒面遠離，大台北下午陽光露臉，讓外出民眾感覺溫暖不少，下周天氣大致穩定降雨少，早晚仍有溫差，中央氣象署預報員陳姵安指出，明天清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大，明天水氣減少，氣溫明顯回升，好天氣預計持續到周四，周五之後水氣再明顯增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言