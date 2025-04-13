漢堡竟有「1完整蛋殼」麥當勞道歉了 新北衛生局要稽查

網友指在麥當勞漢堡內發現完整蛋殼，新北市衛生局今天表示將派員稽查。台灣麥當勞則說，餐廳員工作業確有疏失，除親自聯繫顧客致歉，並要求餐廳加強管理及人員訓練。

網友在社群平台貼文指出，「今天早上透過外送平台訂購麥當勞中和店早餐，在分切給小朋友時發現漢堡內裡面竟有一個完整蛋殼。」

新北市衛生局表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製作流程及人員教育訓練查核。

衛生局表示，經稽查倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依食安法規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台灣麥當勞表示，重視顧客用餐經驗，經查餐廳員工作業確有疏失，餐廳主管除親自聯繫顧客致歉、安排退費並重新製作產品外送，同時要求餐廳加強管理及人員訓練，避免再次發生。