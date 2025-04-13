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加拿大醫療資源不足 慈濟推動中醫盼成另一支柱

中央社／ 溫哥華12日專電

加拿大健保制度出現資源不足，中醫能扮演的輔助醫療功效不斷被討論，慈濟在加拿大開創醫教研三合一，盼能用數據做為後盾，讓中醫成為加拿大醫療的另一個重要支柱。

加拿大慈濟中醫門診與教學中心本月初在溫哥華正式啟用，加拿大慈濟醫療志業副執行長鍾政哲說，這是一個集醫療、教學、臨床訓練及研究於一的據點，為加拿大人提供高品質的中醫服務。

加拿大健保制度曾經是世界資優生，但近幾年在人口高度膨脹下，出現資源不足、效率低落等問題。

非牟利機構SecondStreet.org今年初發布最新報告顯示，2023至2024年加拿大有1萬5474名患者在等待治療期間死亡。然而一些省政府的追蹤並不完整，若依照所收集到的數據擴大推斷，一年有高達2萬8077名患者不幸在等待中死亡。

慈濟中醫門診與教學中心主任魏嘉宏說：「醫療資源捉襟見肘下，若善用中醫資源，能夠節省許多醫療成本、挽救更多人生命。」

加拿大慈濟基金會執行長苗萬輝舉例，之前有一名患者飽受髖關節疼痛所苦，幾乎無法行走，西醫診治安排要進行關節置換手術，但等待期要3年以上，不過透過中醫幾次的針灸治療，效果非常好，如今已能正常行走。「這不就省下很多醫療費用嗎？有一些長期病痛，甚至包括癌症，透過中西醫合療的績效顯著。」

儘管中醫的療效不斷被討論，但中醫要躋身加拿大醫療體系的主流卻遇到不少瓶頸，其中最大的挑戰是缺乏數據。

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）助理教授兼國際傳統、輔助及整合醫學研究學會會長伊亞茲（Nadine Ijaz）說，世界衛生組織（WHO）支持傳統醫學進入各國的健保體系，如何透過有力的證據來指導政策制定者非常重要。

亞伯達大學（University Of Alberta）健康法學教授柯斐德（Timothy Caulfield）同意要保持開放心態，接納傳統醫療方式，但他強調「統一的科學標準很重要」，「科學沒有東方與西方之分：科學就是科學。」

鍾政哲說，儘管加拿大有近8000名合法中醫師，也有許多驚人的醫病成果，但沒有彙整臨床數據並進行分析，就缺乏說服力。「溫哥華的中醫門診與教學中心將結合慈濟國際中醫學院，讓醫、教、研三合一緊密結合，希望能憑藉大量數據和研究分析來說服政策制定者，令中西醫合療能在加拿大落實，完美攻守健康。」

加拿大 慈濟

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