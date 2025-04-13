癌後吃出營養、動出健康 癌症論壇暨工作坊GO

「2025癌症論壇暨工作坊」今(13)日舉行兩場專業工作坊，邀請營養及運動領域專家現場指導，協助癌友學習正確攝取營養，並傳授癌後運動的正確觀念及做法，期盼每位癌友都能找到最適合自己的復原方式，重拾健康生活。

高蛋白＋地中海飲食助攻健康

劉怡里(左)現榨「抗癌、抗氧化活力養生飲」，以菠菜、芭樂、蘋果、香蕉、堅果及三寶粉製作。記者葉信菉／攝影

王牌營養師劉怡里在「癌友吃出好營養」工作坊指出，癌症治療期間應採取高熱量、高蛋白的飲食，每日蛋白質攝取應占總熱量的15%至20%，並推薦乳製品、魚類、蛋類、家禽與家畜等高生物價蛋白質，避免高油脂與加工肉品；並推薦地中海飲食法，強調多吃蔬菜水果、全穀類、豆類、堅果及健康油脂橄欖油，可有效降低乳癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌的死亡率。

現場民眾熱烈參與互動，76歲徐大哥罹患初期膀胱癌且腎功能不佳，因此飲食方面須特別注意鉀離子的攝取，他現場發問哪些蔬果鉀離子含量較高應避免食用？劉怡里建議可食用鉀含量較低的苦瓜和高麗菜等蔬果，以避免不當攝取影響健康。

民眾熱烈參與工作坊，學習如何吃出好營養。記者葉信菉／攝影

65歲黃小姐則表示，營養是健康的基礎，她希望透過本次工作坊學習專業知識，照顧全家人的健康。此次活動主題明確且具體，特別吸引她參加，她認為透過良好的飲食習慣可有效預防疾病，甚至加速復原。

劉怡里也介紹全球防癌飲食法，如地中海飲食法與彈性素食主義；地中海飲食強調多吃蔬菜水果、全穀類、豆類及堅果，搭配健康油脂如橄欖油，可降低癌症與心血管疾病風險；彈性素食則建議增加植物性飲食頻率，對癌症治療有正面幫助。

現場還加入有趣的互動問答，讓民眾動動腦、加深記憶， 劉怡里更示範現榨「抗癌、抗氧化活力養生飲」，以菠菜、芭樂、蘋果、香蕉、堅果及三寶粉製作，能修復DNA、抗氧化及提升免疫力，現場互動熱絡，活動圓滿落幕，劉怡里更鼓勵癌友透過均衡飲食，積極面對健康挑戰。

離開椅子，擺脫靜態生活

台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師謝政毅(中)說，先從椅子上離開，遠離靜態生活就是很好的開始。記者葉信菉／攝影

「以長期訓練取代長期照護。」癌症希望基金會榮譽董事、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師謝政毅說，癌後運動對患者的幫助，幾乎跟藥物一樣重要，但公園走一走、跳土風舞，是日常活動不是運動，癌後運動處方箋應該是「有目的」的訓練，但也不是一定要進健身房，「先從椅子上離開，遠離靜態生活就是很好的開始。」

家住台北的童先生，在太太罹癌後成為照顧者，夫妻倆各報名一場工作坊，再把學到的知識傳授給對方。兩人平時就有打羽球、爬山的運動習慣，此次希望透過專業指導，讓太太在癌後復原路上更順利。

「癌後運動處方工作坊」現場由專家傳授癌後運動處方，並示範深蹲、弓箭步、平衡等幾項動作。記者葉信菉／攝影

另一位與會者來自中壢的葉小姐，去年確診肺腺癌，她平時的運動方式只有快走，透過工作坊才知道走路是日常活動不是運動，目前由妹妹擔任主要照顧者，此次姊妹倆一同參與工作坊，想了解自己適合哪些運動，謝政毅提醒應先徵詢主治醫師意見，但可從心肺運動開始做。

癌症希望基金會提出「癌後運動處方」，有效運動應包含肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺等五大核心功能，皆應達到均衡。物理治療師林昭印提醒，不要只做同一項運動，「就像只吃某一種食物，飲食不均衡，對身體沒有幫助」。此外，很多癌友習慣在公園走路，近幾年也有人喜歡超慢跑，但記得要做到很喘、流汗，才算達到訓練目的。

物理治療師林昭印提醒，不要只做同一項運動，否則就像只吃某一種食物，飲食不均衡，對身體沒有幫助。記者葉信菉／攝影

現場由專家傳授癌後運動處方，並示範深蹲、弓箭步、平衡等幾項動作。深蹲時屁股往後，膝蓋不往內夾，此動作會覺得臀腿有點酸，建議每日深蹲三次；弓箭步應留意上半身挺立不歪斜，每日做三次；平衡訓練先單腳平衡站立，然後試著閉上眼睛，讓自己不要依賴眼睛達到平衡，之後進階到動態平衡，練習直線走步、交叉步等動作。