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印尼網紅推廣台灣旅遊 讚自然生態魅力

中央社／ 雅加達13日專電

為吸引更多遊客赴台灣旅遊，觀光署今天配合雅加達無車日，在市區蘇迪曼大道舉辦推廣活動，並邀請印尼網紅分享赴台旅遊經驗。這位網紅大讚台灣自然生態的獨特魅力。

台灣觀光署今天在印尼證券交易所（IDX）大樓前廣場舉行推廣活動，邀請在社群媒體擁有逾60萬粉絲的網紅安德魯（Andrew Kalaweit）擔任活動嘉賓，分享赴台灣旅遊的經驗。

安德魯回憶，他和弟弟在台灣體驗樂活之旅，走訪阿里山、陽明山及太平山，也體驗海濱衝浪、手工愛玉、原住民舞蹈美食及溫泉足浴等。

安德魯另說弟弟在台灣拍攝阿里山的猴子，並將照片上傳至社群媒體後，立刻吸引了粉絲熱烈響應，顯現台灣自然生態的獨特魅力。

觀光署選在每週日舉行的無車日推廣活動，希望藉此吸引喜歡運動的印尼民眾到台灣旅遊。駐印尼代表處副代表林信任說，無車日是走向戶外的活動，希望將台灣的自然旅遊與無車日連結，宣傳台灣的山林之美。

他強調，台灣多山又四面環海，加上四季分明的氣候，形成各種特殊自然景觀，其中多樣性的物種與生態環境，是最珍貴的大自然寶庫，更是讓旅人放鬆身心的理想旅遊目的地。

林信任也在場邀請印尼朋友親自走訪台灣山林，品味美食及風土民情，以緩慢樂活的方式，體驗台灣旅遊所帶來的溫暖與感動。

駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼則指出，觀光署推出「樂活」、「美食」、「浪漫」與「購物」4大旅遊主題，並依不同主題邀請印尼年輕網紅配合推廣，擔任主題代言人。

今天在活動現場也準備來自台灣的奶茶與鳳梨酥，並舉辦互動遊戲與印尼民眾互動，吸引許多人參與。

印尼 網紅 觀光署

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