肥胖會讓人變笨？研究表示：傷的不只是腰圍，還有大腦

肥胖的影響，可能遠比你想的更深層。除了外觀改變、增加代謝疾病風險，越來越多研究顯示，肥胖還會「偷走」你的思考力。從記憶力、專注度到學習能力，肥胖對大腦的影響猶如慢性毒素，正在悄悄侵蝕你的認知功能。

醫師黃軒日前在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」中發文提到，根據「Scientific Reports」與「Molecular Psychiatry」期刊的研究指出，肥胖會損傷腦部「白質」結構。其中，大腦白質負責神經傳導，宛如腦內的高速公路，一旦出現「坑洞」，資訊傳遞變慢，專注力與記憶力也會受影響。

此外，肥胖者腦部血流量也明顯下降，血流減少不僅影響思考效率，還可能增加神經退化疾病風險。研究指出，這類損傷通常從前額葉與邊緣系統開始，進一步擴及語言與記憶區域，導致「腦霧」等認知症狀。

長期肥胖者常出現記憶力下降、注意力不集中及學習能力退化等困擾，更令人擔憂的是，「Molecular Psychiatr」研究中發現，肥胖持續越久，大腦老化速度越快，甚至可能提早出現認知退化現象。

幸好這些變化並非不可逆。根據UK Biobank 的長期追蹤，成功減重者的大腦結構與認知表現，可回復至「正常範圍」，與體重穩定在健康範圍的人幾乎無異。也就是說，肥胖雖然會影響大腦，但透過改變4項生活型態，大腦仍有機會「回春」。

1. 飲食清淡：少吃油炸、甜食，多啃蔬菜水果，讓身體和大腦都「輕鬆」起來。 2. 規律運動：每周至少150分鐘快走、游泳，別讓脂肪「霸佔」你的血流。 3. 體重管理：維持BMI於正常範圍，避免肥胖相關疾病干擾大腦健康。 4. 定期檢查：定期檢查血壓、血糖與血脂，提早預防神經退化危機。

肥胖，不只是外型的問題，更是腦力的危機。「Neurobiology of Aging」研究指出，BMI高於30的中年人，其大腦灰質體積減少的風險也較高，而這些灰質與記憶、決策、注意力等功能密切相關。長期肥胖，真的會讓大腦提早「退休」，但只要你下定決心減重，就能讓腦子「復活」。