豪大雨助攻！石門水庫最快今晚滿庫 創桃竹3水庫皆滿水位

桃園市昨晚至今天清晨豪大雨勢來襲，石門水庫集水區降雨大增300萬噸，水量持續入流進帳，至今天下午3時，水位飆高距滿庫，僅差04公分，蓄水率已達99.92%，水利署北區水資源分署預估，今晚至明天凌晨，石門水庫水位可望繼3個多月來再度「滿庫」。

中央氣象署昨大發布桃園市14縣市豪大雨特報，桃園市昨晚狂風暴雨，桃園市民形容「跟颱風一樣」，石門水庫集水區在雨勢下，入流量持續上升水庫水量繼續進帳，石門水庫水位逼近245公尺滿水位，今天白天天氣好轉，吸引不少遊客前往石門水庫走訪休。

至今天下午三時止，石門水庫水位達244.98公尺、蓄水量達2.05億噸及蓄水率99.92%，距245公尺滿水位，相差100多萬噸水量就滿庫「登頂」，將是繼去年11月5日銀杏颱風過境、去年12月30日大雨滿水位之後，3個多月來水位再次滿庫，連同持續滿水位的新竹寶山、寶二水庫，桃竹3水庫「暴滿」供應桃竹農灌及產業、民生用水樂觀。