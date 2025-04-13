中年發福減不下來？專家揭4關鍵：別讓身體誤會自己在生病

隨著年紀增長，減重似乎也變得越來越困難。其實這並非是你不夠努力，而是身體「誤會了」。據研究發現，肥胖、代謝失調等慢性發炎反應，與免疫細胞間錯亂的溝通密切相關。錯誤的飲食習慣、運動方式及生活作息，都可能干擾到脂肪代謝。

減重醫師蕭捷健日前在臉書粉專發文，表示身體吃進去的熱量，都會儲存在脂肪細胞中，但當熱量過剩、活動量不足，脂肪細胞就會像一間堆滿雜物的倉庫，開始出現壓力、擁擠與代謝異常，進而釋放「求救訊號」，吸引免疫細胞中的巨噬細胞前來修復。

但當這樣的「求救」反覆出現，巨噬細胞便會過度反應，造成低強度、長時間的慢性發炎，使得胰島素敏感度下降、代謝失衡，減重難度也因此上升。

據2025年的研究指出，年齡增長後，脂肪幹細胞釋放的「細胞外囊泡」減少，導致一種叫miR-145的調節訊號變少，讓巨噬細胞無法安定下來，進一步惡化發炎反應。以下幾種生活習慣都可能讓身體的慢性發炎更加劇：

1.吃錯堅果：

Omega-6比例高的堅果如花生、杏仁、腰果攝取過多，易造成脂肪酸失衡。

建議選擇核桃、夏威夷果等Omega-3含量較高的堅果。

2.高糖高脂飲食：糖、飽和脂肪與部分植物油（如大豆油）會加劇免疫系統錯誤反應。

3.過度運動：馬拉松等極限運動會引發短期發炎，規律、適度最重要。

4.長期壓力與睡眠不足：會促使巨噬細胞長期處於「暴走狀態」，讓身體時時警戒、難以修復。

蕭捷健建議，與其急著燃燒熱量，不如先讓身體冷靜下來。攝取足夠的Omega-3脂肪酸（如鮭魚、亞麻籽）、抗氧化多酚（如莓果、綠茶、深色蔬菜、薑黃），有助降低發炎狀態。此外，穩定的運動頻率、充足睡眠與情緒管理，都是幫助減重的關鍵。

最後，他特別強調，「發炎不是敵人，而是身體的一種訊號反應。要瘦，得先讓身體不要誤會自己在生病」。