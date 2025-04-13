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女性癌友面臨「生育難題」 醫：癌症年輕化現象顯著

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
癌症年輕化現象顯著，女性癌友面臨「生育難題」；部分縣市政府推動醫療性凍卵補助，已有癌友因醫療性凍卵而順利求子成功。本報資料照片
癌症年輕化現象顯著，女性癌友面臨「生育難題」；部分縣市政府推動醫療性凍卵補助，已有癌友因醫療性凍卵而順利求子成功。本報資料照片

根據101年至111年衛福部國健署癌症統計，20至29歲年輕女性罹患乳癌及子宮體癌罹患人數均呈上升趨勢，尤以子宮體癌增幅2倍，癌症年輕化現象顯著 。TFC台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧指出，乳癌是全球女性最常見的癌症，而且年輕患者比例逐年上升。

乳癌早期診斷、早期治療以及治療技術日益進步，第0至2期的癌友五年存活率已超過9成。不過，生育議題逐漸成為癌友新的考驗。癌症治療中的化療與放療，會對卵巢造成嚴重損害，尤其卵子的數量與品質快速下降，對年輕女性而言，可能造成提早停經或永久不孕。

黃馨慧表示，很多癌友在康復後才意識到自己失去了生育能力，但為時已晚；癌症治療除了殺死癌細胞，亦對卵巢功能造成傷害。為提升癌友未來成功懷孕的機率，她建議，在治療前至少應凍存15至20顆成熟卵子；隨著年齡增加，所需卵數亦相對提高。

剛結束4次化療、20次放療的乳癌病友Natasha表示，在確診為第一期乳癌時，僅被醫師簡單告知可以「考慮凍卵」，未有進一步說明或協助就被轉介到院內生殖科。「當時我根本不知道之後還要面對什麼難題，也沒太多時間去消化癌後生育資訊，一切都很倉促，被逼著短時間內做出重大決定。」她說。

Natasha說，許多醫療性凍卵的資訊都是自己上網查詢，那時政府並未有醫療性凍卵補助政策，發現TEFA台灣凍卵協會推動「公益希望計畫」，針對20至40歲、因罹患乳癌或婦癌而有緊急凍卵需求的女性病友，提供凍卵補助，每人最高可獲得新台幣2萬元，協助減輕凍卵療程的經濟壓力。

成功大學附設醫院生殖中心主任醫師吳孟興表示，過往癌症主治醫師不大會主動告知患者「生育保存」的選項，成大醫院自數年前就與血液腫瘤科、乳房腫瘤外科等跨科別合作，讓第一線專科護理師與醫師都具備生育保存轉介的基本認知，且已有癌友因醫療性凍卵而順利求子成功。

台灣凍卵協會理事長曾琬婷說，目前已有部分縣市政府推動醫療性凍卵補助，如台北市、新北市、台中市等，保障癌友在面對疾病時，仍有機會為未來保留生育的可能。她建議，仍需進一步推動全國統一的生育保存機制與補助標準，讓凍卵不再是特定人群的權利，而是所有癌友應得的選擇。

凍卵 生育 癌症治療

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