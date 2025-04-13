2025癌症論壇／抗癌不僅是醫療 潘忠韋：意志力無極限

衛福部統計，癌症連續41年高居國人十大死因之首，這不只是醫療議題，更是千千萬萬家庭的生命課題。聯合報健康事業部、國衛院、衛福部健保署、衛福部國健署、元氣網、那些癌症教會我的事共同舉辦「2025癌症論壇─精準抗癌、暖心陪伴」，在連續兩天論壇及工作坊中，與會專家暢談癌症預防、診斷、治療，更重要的是「陪伴」元素。知名球評潘忠韋更分享自身抗癌經驗，給予與會者更多的力量共同抗癌。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩致詞表示，台灣今年邁入超高齡社會，面對癌症病人數持續上升，昨天第一天，權威專家們不斷提到癌症「預防、診斷、治療」，解說各項抗癌利器、與國際同步的治療指引，讓我們更接近癌症「可控、可治、可防」的未來。

今天論壇第二天，專家暢談「陪伴」元素。在癌症旅程中的「全人照顧」與預防、診斷、治療同等重要，卻不是太容易做到。吳貞瑩說，自己曾是癌友家屬，長輩在抗癌歷程中，因治療引起腹瀉副作用，當時她很難理解，甚至覺得忍一忍就過去了，後來才慢慢理解，原來長輩當時正面對生活難自理的困境，因此「暖心陪伴是需要學習、練習的」。

吳貞瑩說，癌後生活品質的重建、心理與營養支持、生育保存、家屬的照顧壓力與社會資源的接軌。聯合報身為主辦媒體，「關懷有需要的人」一直以來是我們的信念。藉由癌症高峰論壇的每一年相會，我們希望繼續成為民眾與醫界的資訊橋樑，用大家理解的語言，讓有溫度的醫療資訊，幫助更多需要的人。

「我曾痛到倒地，卻還是播完兩場比賽。」知名球評潘忠韋今現身癌症論壇，分享罹患急性淋巴性白血病的歷程。當初他以為只是運動過度，隔天抽血竟確診罹患急性淋巴性白血病，之後歷經2次骨髓移植、3度敗血性休克，甚至曾陷入意識模糊與長時間幻覺，身體與心理都幾近崩潰，即便病程艱辛，他仍選擇冷靜面對。

潘忠韋提到，自己從病人轉換為「解說員」角色，向家人報告療程，讓父母與孩子能安心。他強調：「我把自己交給醫療團隊，將信心傳給家人。」他也鼓勵現場病友與家屬，「不要害怕面對病情、保持正面，人的意志力沒有極限，重點就是堅持到底。」

不同於知名球評潘忠韋的急性淋巴性白血病，另一種血液性癌症「多發性骨髓瘤」同樣備受關注。今參與論壇的台北榮總內科部血液科主治醫師蔡淳光說，多發性骨髓瘤好發於65歲以上長者，常見症狀有骨頭痛、貧血、高血鈣、腎功能損傷等。但早年受限治療方式，1998年約5成患者平均存活僅2.5年，目前最新四合一療法可大幅提升存活率，約9成患者都可存活到2.5年。

「第一治療的目的，要把治療做的更為深入，減少復發。」蔡淳光指出，目前多發性骨髓瘤治療方式多為三合一，為類固醇、蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑，但如今美國、歐洲建議採用三合一，再加上CD38抗體藥物的四合一方式，因不同研究顯示，約有85%患者可以存活至6年，84%患者四年都未復發，以大幅提升癌症不復發時間，延緩病患復發，但四合一治療健保尚未給付，呼籲健保署應納入給付。

另，談到慢性淋巴性白血病的治療時，三總血液腫瘤科主治醫師陳宇欽說，「慢性淋巴性白血病（CLL），並非一確診就要治療。」原因是CLL病患者分低、中與高風險，當出現淋巴球增多與貧血，或淋巴球增多合併血小板等跡象，通常需積極治療。研究顯示，病患帶有del-17p、TP53基因變異，以及IGHV未突變基因族群，預後較差，對於傳統免疫、化療，反應也不好，病患若有機會使用新一代BTK抑制劑等標靶藥物，無疾病存活率表現較優異，生活品質也較佳。

至於，酒精對癌症的影響也須重視。「喝酒後馬上臉紅，就是缺乏解酒酵素。」馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師、台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指出，酒精代謝過程的關鍵在於代謝乙醛，以免累積在體內將演變成癌症，但根據研究，台灣人近五成體內缺乏解酒酵素。

目前醫學證實8種癌症與酒精有關，包括腦癌、口腔癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、大腸直腸癌以及乳癌，但不表示其他癌症沒有關連，只是目前沒有找到實證。有一名20多歲的女性患者，沒有家族癌症病史，工作關係經常應酬飲酒，30多歲發現頭頸部癌症，治療多年仍不幸英年早逝。日本在2013年通過「酒精相關健康問題對策基本法」，明顯改變日本的飲酒文化，盼建立台灣的戒酒機制以及立法防治，減少酒精帶來的社會負擔。

癌症病患一聽到化療，往往十分恐懼，衛福部桃園醫院胸腔內科主治醫師邱昱棋表示，「化療並不可怕！」以晚期肺腺癌為例，研究顯示，無論是標靶、免疫，若合併化療，治療效果較好。像葉酸拮抗劑為「新穎多重標靶」抗葉酸化療藥物，主要藉由阻斷癌細胞複製DNA及RNA 所必須之三種葉酸依賴性酵素，以達抗腫瘤效果，而藥物常見副作用為噁心、嘔吐等，除了預防性使用止吐藥，病患若在療程中服用葉酸、補充維生素B12，可有效降低副作用機率。

今天論壇更重要的是，探討罹癌後延伸的「子女」及「陪伴」元素。「如果我更有能力，是不是就能救回家人？」「家人需要我，我要撐住。」台灣癌症基金會諮商心理師張維宏指出，父母罹癌對子女影響深遠，年紀愈小愈容易焦慮與內疚，甚至認為是自己造成父母生病；早熟的孩子可能承擔家長角色，成年子女也可能因而影響工作與生活。

若子女未來也罹癌，成為「癌二代」，情緒壓力往往更強烈。張維宏曾歷經祖母、父親、伯父罹癌，更也在入職前確診第四期淋巴癌。他分享自身經驗，面對壓力，應善用醫療與心理專業資源，學習壓力管理，與家人溝通困難時可尋求心理師協助，更重要的是提醒自己，家族病史不是命運，醫療不斷進步，要持續對人生抱持希望。

癌症治療不只是醫療，更涉及生活各面向。癌症希望基金會主任陳昀說，許多癌友從診斷開始便陷入困惑，不知如何篩選資訊、尋找適當資源。她表示，癌友在療程結束後，有95%時間是在院外生活，更面臨中長期的副作用，但醫療資源零散且難以取得。

因此，基金會推動「台灣癌症資源網」，提供個人化資源推薦系統，涵蓋癌症種類、年齡階段、治療進程及地區，精準滿足每位癌友的生活需求，並整合497家機構、千筆資源，提供精準個人化推薦，陪伴病友從診斷至康復每一階段，不再獨自面對疾病困境。

近年凍卵蔚為風潮，但醫療性凍卵仍受知識落差影響，具統計，6成6癌患不知癌症治療會導致不孕，7成8接受癌症治療前未有生育保存概念。TFC台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧表示，化療、放療將對癌患生育能力造成不可逆的傷害，建議癌患接受治療前先進行生育保存，不僅不影響疾病復發率與死亡率，也留下日後為人父母的機會。

目前全台10個縣市政府祭出醫療性凍卵的補助政策，金額2萬至3.5萬元不等，台灣凍卵協會也推動公益希望計畫，提供於合作醫療機構進行凍卵的20至40歲婦癌、乳癌病患，5000元至2萬元補助，一同維護癌患生育權。

民眾也於綜合討論環節踴躍發問，聯合報健康事業部策略長洪淑惠表示，現在宴席上一桌常有兩、三人罹癌過，比率較以往高，更凸顯民眾對癌症認識的重要性。亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱說，年紀愈大乙醛脫氫酶越少，喝酒後越容易累積致癌物乙醛，故長輩飲酒更需節制。

三總血液腫瘤科主治醫師陳宇欽表示，癌患剛診斷時可先向醫師諮詢基因檢測，以預測病況進展、選擇用藥。而次世代基因定序（NGS）雖已於去年納保，但因目前多由生技公司處理，費用較高，癌患仍需負擔部分費用。

每位癌患、病家遇到的困難涵蓋療效、財務、心理支持等，台灣癌症基金會諮商心理師張維宏、癌症希望基金會陳昀皆建議，癌患與病家可向各病友團體針對自身狀況進行諮詢，協助連結資源。

對於民眾詢問乳癌治療完的媳婦應使用何種受孕方式，TFC台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧說，基本上月經正常，就有機會自然受孕，但隨著年紀增加，卵子數量與品質會下降，且每人癌症治療後生育能力不同，故可與婦產科醫師進一步討論。